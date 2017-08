Tunnel Richtung Dresden dicht Wegen Wartungsarbeiten kommt es zwischen Freital und Dresden für Autofahrer zu Behinderungen.

Update: Der Tunnel ist am Montagabend bereits wieder geöffnet worden.

Der Tunnel an der Tharandter Straße ist am Montag und Dienstag gesperrt. Grund sind Wartungsarbeiten an der Beleuchtung in dem Tunnel zwischen Freital und Dresden. Der Verkehr wird bis Dienstag 16 Uhr auf der parallel verlaufenden Straße vorbeigeführt. Auf den Straßen Pfaffengrund, Zschonergrundstraße und Schleswiger Straße in Briesnitz kommt es ab Montag ebenfalls zu Behinderungen. Dort werden Abwasserleitungen erneuert.

zur Startseite