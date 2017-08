Tunnel für Fußgänger offen Es ist ein Entgegenkommen der Bahn für die Großenhainer. Doch Baufahrzeuge haben nach wie vor Vorfahrt.

Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma steht im Auftrag der Deutschen Bahn am Tunnel an der Auenstraße und weist Radfahrer wie Manfred Leubner (rechts) darauf hin, dass sie abzusteigen haben. Der Rentner ist fast täglich an der Bahnbaustelle, um ihren Fortschritt fotografisch zu dokumentieren. © Klaus-Dieter Brühl

Ein junger Mann steht am Eingang des neuen Bahntunnels an der Auenstraße. Er trägt eine gelbe Warnweste und hält jeden Fußgänger und Radfahrer an, der von hieraus in den Stadtpark will. „Hier kommen schon recht viele durch“, erzählt er. Für eine Baustelle, die offiziell eigentlich gesperrt ist, sogar enorm viele.

Der junge Sicherheitsmann hat die Aufgabe, Fußgänger und Radfahrer zu stoppen, wenn ein Baufahrzeug durch den Tunnel fährt. Das ist eine Maßnahme, mit der die DB Netz AG als Bauherr der Bahnbaustelle seit Kurzem den Großenhainern entgegenkommt. „An der Auenstraße darf man durchgehen“, sagt Bahn-Projektleiter Klaus Riedel. „Aber wir machen nicht unbedingt Werbung dafür. Schließlich wollen wir hier keine Völkerwanderung haben.“ Außerdem gebe es ja noch den offiziellen Fußgänger- und Radfahrertunnel zwischen der Wildenhainer und Berliner Straße. Da aber viele Großenhainer diesen Umweg scheuen und auch die Durchfahrt an der Großraschützer Straße für drei Wochen vollständig gesperrt ist, hat die Bahn ein Einsehen und lässt Fußgänger und Radfahrer zumindest an der Auenstraße passieren. „Das ist mit der Stadtverwaltung so abgesprochen“, sagt Riedel.

Anders sieht es an der Eisenbahnbrücke an der Parkstraße aus. Dort herrscht noch reges Bautreiben. Immer wieder fahren hier Lkw oder Radlader entlang, denn die Baufirma hat damit begonnen, den Bahndamm zwischen den neuen Eisenbrücken wieder aufzufüllen und zu verdichten. Auch hier gibt es einen Sicherheitsposten. Aber anders als sein Kollege an der Auenstraße schickt er alle Passanten rigoros zurück und lässt jeden, der nicht zu den Bauleuten gehört, abblitzen. Durchgang verboten!

Diese unterschiedliche Handhabe verwirrt manchen Großenhainer. Eine SZ-Leserin, die ihren Namen nicht nennen möchte, habe am Auenstraßen-Tunnel beobachtet, dass Zulieferer und Gäste der Mückenschänke ungeachtet dessen mit dem Auto durchfahren. Besonders am Wochenende sei die Absperrung so geöffnet, dass Pkw durchfahren können. Dies würden zusätzlich auch andere Verkehrsteilnehmer nutzen, die die Vollsperrung an der Großraschützer Straße umgehen wollen. „Da fühlt man sich als Fußgänger auch im Stadtpark nicht mehr sicher; von den Kindern, die den Spielplatz besuchen, ganz zu schweigen“, schreibt die anonyme SZ-Leserin in ihrer E-Mail an die Lokalredaktion und fordert: „Wenn Sperrung, dann für alle! Es muss erst was passieren, ehe man eben entsprechend reagiert.“

Aus dem Rathaus kommt eine deutliche Ansage: Kraftfahrzeuge dürfen nicht durch den Tunnel. Lediglich Fußgänger und Radfahrer. Letztere müssen aber in diesem Bereich absteigen und ihr Rad aus Sicherheitsgründen schieben. Stadtsprecherin Diana Schulze sagt: „Wir haben die Polizei informiert und um dringende Kontrollen auch am Wochenende gebeten, da wir selbst keinen fließenden Verkehr anhalten und kontrollieren dürfen.“

Wie vom Sicherheitsposten an der Auenstraße zu erfahren war, werden als einzige Ausnahme die Zulieferfahrzeuge der Mückenschänke im Schritttempo durchgelassen. Genauso wie Bagger und Radlader. Dann müssen Fußgänger und Radfahrer warten. Doch so häufig komme das nicht vor, sagt der junge Mann.

