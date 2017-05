Tunnel am Waldschlößchen dicht

Von Montag bis zum 13. Mai werden die Waldschlößchen-Tunnel turnusmäßig gewartet. © Marco Klinger

An der Waldschlößchenbrücke müssen Autofahrer mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Von Montag, 8. Mai, bis kommenden Sonnabend, 13. Mai, werden die Tunnel turnusmäßig gewartet. Dafür wird die Weströhre in Richtung Waldschlößchenbrücke Montag und Dienstag gesperrt. Mittwoch und Donnerstag bleibt dann die Röhre in Richtung Stauffenbergallee dicht. Der jeweils andere Abschnitt ist freigegeben und befahrbar.

Die Zufahrt von der Bautzner Straße zur Waldschlößchenbrücke wird am Freitag von 20 bis 22.15 Uhr gesperrt. Gleich danach, ab 22.30 Uhr bis 5 Uhr am Sonnabend kann dann die Zufahrt von der Brücke zur Bautzner Straße (stadtauswärts) nicht genutzt werden.

Die Arbeiter überprüfen das gesamte Tunnelbauwerk sowie die Notrufeinrichtungen, die Brandmeldeanlagen und die Verkehrssteuerung. Zudem führen sie Reinigungsarbeiten an der Tunnelbeleuchtung, an den Schlitzrinnen, an den Tunnelwänden sowie den Notgehwegen aus. (SZ)

