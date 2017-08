Tunesier randaliert im Wohnheim

Tunesier in Gewahrsam genommen Klingenberg Am Bahnhof in Klingenberg kam es am Montagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 38-jähriger Tunesier stritt sich am Bahnhof zunächst mit einem 24-jährigen Afghanen. Er schlug ihm ins Gesicht und bedrohte ihn auch mit einem Messer. Daraufhin flüchtete der Afghane zusammen mit seinem afghanischen Begleiter in ein Wohnheim. Der Tunesier folgte den Männern. Im Wohnheim griff er dann den Sicherheitsdienst an, bei dem die Afghanen Schutz gesucht hatten. Unter anderem warf der aufgebrachte Tunesier mit Stühlen nach den Wachmännern. Als sie ihn überwältigten, zog sich ein Mitarbeiter leichte Verletzungen zu. Der Täter, welcher mit ähnlichen Delikten bereits in Erscheinung trat, muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Da er zudem rund 1,2 Promille intus hatte, wurde er durch die Polizei zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

Einbruch in Schulgelände Dippoldiswalde. Unbekannte drangen in das Gelände der Grundschule an der Dorfstraße in Dippoldiswalde ein und öffneten dort gewaltsam einen Geräteschuppen. Aus diesem stahlen sie ein Volleyballnetz im Wert von 200 Euro.

Automaten aufgebrochen Kurort Rathen/Lohmen. Unbekannte bohrten in den vergangenen Tagen am Bootsscheinautomaten des Amselsees in Kurort Rathen im Bereich der Geldkassette drei Löcher. Sie schafften es jedoch nicht, die Geldkassette zu öffnen und an den Inhalt zu gelangen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt. Ebenfalls durch Unbekannte beschädigt wurde der Parkscheinautomat auf dem Basteiparkplatz. Auch dort versuchten Kriminelle an Geld zu kommen, schafften es allerdings nicht, den Automaten aufzubrechen. Vor Ort sellten die Polizeibeamten außerdem fest, dass die Täter zudem die Stromversorgung des Parkplatzes unterbrochen und auch die Zufahrtsschranke beschädigt hatten. Der Schaden an der Schranke wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Der Gesamtschaden ist noch nicht bezifferbar.

Einbruch in Lagerhalle Pirna. Übers Wochenende waren Diebe in Pirna-Zehista auf Beutetour. Die unbekannten Täter waren an der Straße An der Schule in eine Lagerhalle eingebrochen, berichtet die Polizei. Die Kriminellen entwendeten einen Laptop sowie den Zündschlüssel für einen Gabelstapler. Außerdem brachen sie noch einen Ford Fiesta auf, der ebenfalls in der Halle abgestellt war. Bei dem Einbruch entstand ein Gesamtschaden von geschätzt 1500 Euro.