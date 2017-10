Tunesien kehrt in Flugplan zurück

Die Fluggesellschaft Germania fliegt im kommenden Jahr wieder nach Tunesien. Wegen der Sicherheitslage in dem nordafrikanischen Land verschwand das Ziel vor zwei Jahren aus dem Dresdner Flugplan. Ab 2. Mai will das Unternehmen immer mittwochs die Hafenstadt Monastir anfliegen, sagte eine Sprecherin am Dienstag der SZ. Ein Teil der Plätze könnte auch ohne Pauschalreise gebucht werden. Genaue Flugzeiten stehen noch nicht fest. Bereits ab November erweitert Germania das Angebot nach Nordafrika. Ebenfalls nach mehrjähriger Pause wird wieder die ägyptische Küstenstadt Sharm el-Sheikh angesteuert. Im kommenden Jahr werden außerdem Verbindungen nach Athen und Thessaloniki aufgenommen.

Von Januar bis August hat der Dresdner Flughafen rund 1,12 Millionen Passagiere abgefertigt, rund fünf Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. (SZ/sr)

