Tulpenbäume müssen weichen Die letzten zwei Exemplare im alten Schlosspark in Gebelzig sind gefällt. Dabei standen sie seit 1956 unter Schutz.

Noch im Oktober 2012 begeisterten die Tulpenbäume mit ihrer goldgelben Färbung Kinder und Erzieher im Gebelziger Schlosspark.

Doch die großen Gewächse stellten ein zunehmendes Risiko dar und wurden am 15. Oktober gefällt.

Große Aufregung hat am Sonnabendvormittag bei den Anwohnern geherrscht, die um das Schloss Gebelzig wohnen. Grund war ein lautes Motorsägengeräusch, dass vom Spielplatz der Kita „Abenteuerschloß“ kam. Dort machten sich Mitarbeiter einer Bautzener Baumpflegefirma an den beiden noch vorhandenen Tulpenbäumen zu schaffen. Ursprünglich sollen vier oder fünf solcher Bäume auf dem Gelände vom alten Schlosspark gestanden haben. Zwei überlebten bis heute, zeigten im Juni ihre Blüten und im Herbst gelb-goldene Blätter.

Anwohner und andere Bürger der Gemeinde, die hier ihre Kinder in die Kita oder Grundschule brachten, haben sich immer am Anblick erfreut. Doch die Bäume hätten mit 160 Jahren ihr Alter erreicht, sagt Bürgermeister Denis Riese. „Trotz Pflegemaßnahmen sind sie immer instabiler geworden, trockene Äste fielen immer wieder herunter und wurden zur Gefahr für die spielenden Kinder.“ Deshalb gab es im Frühjahr eine Begehung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises. Die führte zum Ergebnis, dass die Bäume gefällt werden dürfen – wegen der Versicherungspflicht und Haftungsfragen im öffentlichen Raum. Das bestätigt Kreissprecherin Marina Michel.

Die Bäume standen seit 1956 unter Schutz als Naturdenkmal. Doch ihre Vitalität sei eingeschränkt gewesen, so die Sprecherin. So traten bei einem Risse auf, trat Flüssigkeit aus, faulte der Stamm. Am anderen Baum fand die Behörde zudem Höhlungen und Totholz. Einige Eltern hätten auch Sorge über die schwache Giftigkeit aller Pflanzenteile der Baumart gehabt, so die Sprecherin. Die Gemeinde muss nun bis Jahresende zwei einheimische standortgerechte Laubbäume pflanzen sowie Fledermauskästen und Vogelnisthilfen an geeigneter Stelle anbringen.

