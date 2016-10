Tuifly-Chaos trifft Dresdner Airport

Kein Streik, aber massenhafte Krankmeldungen: Tausende Flugpassagiere von Tuifly und Air Berlin saßen am Freitag fest, weil Besatzungen nicht zur Arbeit kamen. Alleine in Berlin-Tegel fielen mindestens 14 Abflüge aus. Am Flughafen Dresden wurde die Tuifly-Verbindung nach Heraklion auf Kreta gestrichen, zwei Air-Berlin-Maschinen kamen verspätet an.

Für diesen Sonnabend ist erneut mit Ausfällen zu rechnen, allerdings nicht an den Flughäfen Dresden und Leipzig/Halle. Flughafen-Sprecher Christian Adler sagte der SZ, am Wochenende werde der Verkehr an den sächsischen Flughäfen „wohl normal“ laufen. Leipzig/Halle hat ohnehin keine Tuifly-Flüge. Passagiere sollten sich bei den Fluggesellschaften über den jüngsten Stand informieren.

Grund für die Krankmeldungen dürfte Angst um Arbeitsplätze sein: Tuifly soll unter die Führung der arabischen Etihad kommen. Tui-Personalvorstand Elke Eller sagte den verunsicherten Angestellten nun zu, dass Tuifly mindestens drei Jahre lang eine deutsche Gesellschaft mit Sitz Hannover bleibe und die bestehenden Arbeitsverträge nicht ändere. Für Sonntag rechnet Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) mit geregeltem Flugverkehr.

Abgesagt wurde unterdessen ein Warnstreik bei Eurowings, den die Gewerkschaft Ufo für das Kabinenpersonal für nächste Woche geplant hatte. Dort wird nun zunächst über ein verbessertes Tarifangebot gesprochen. Ein Streik bei Eurowings samt Schwesterfirma Germanwings würde Dresden stark treffen. (SZ/mz/dpa)

