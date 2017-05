Türsprecheinrichtungen gestohlen Unbekannte machten sich auf einem Firmengelände zu schaffen.

© Symbolbild: dpa

Unbekannte begaben sich in den vergangenen Tagen auf ein Firmengelände an der Straße An der Autobahn und entfernten an zwei Türen eines Lagergebäudes die Türsprecheinrichtung samt Kameras. Der Wert des Diebesguts sowie der entstandene Sachschaden sind noch nicht bezifferbar. (szo)

zur Startseite