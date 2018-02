Türmchen kann mehr Zuschuss erhalten Das Projekt des Fördervereins vom Schloss steht im Haushalt.

Ein Modell, das Rainer Dierchen, Andreas Hoffmann und Christian Gebhardt präsentieren, zeigt Schloss Lauterbach mit dem ursprünglichen Türmchen. © Kristin Richter

Lauterbach/Ebersbach. Die Kosten, die für das wiedererstehende Türmchen für Schloss Lauterbach gebraucht werden, können mehr Förderung erhalten. Die geschätzten Kosten von 155 000 Euro sollen mit 105 000 Euro aus der ländlichen Entwicklung bezahlt werden. 45 000 Euro wirbt der Förderverein als Spenden ein, so steht es im diesjährigen Haushaltsplanentwurf der Gemeinde. Die muss nur die Fördermittel beantragen, ein Geldanteil der Gemeinde ist nicht geplant. Die Finanzierung des Türmchenprojektes stand noch zu Jahresende auf der Kippe, weil die Kosten in die Höhe geschnellt waren.

Zwei Denkmäler für Zweiten Krieg

Auch nicht für die beiden Denkmäler der Gefallenen des Zweiten Weltkrieges in Nieder- und Oberebersbach. Eine Interessengemeinschaft bereitet diese Erinnerungsbauten vor. Hier wird laut Plan mit 40 000 Euro gerechnet, 8 000 Euro sind Spenden, der Rest kommt über die ländliche Entwicklung. Beide Denkmalplätze sind kommunales Eigentum – einmal nahe der Kirche Niederebersbach und in Oberebersbach an der neuen Tobollik-Bäckerei.

zur Startseite