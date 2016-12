Türkischer Schleuser bettelt um Gnade Zwischen Rosinen schleuste der Mann 30 Syrer. Die wären fast erstickt. Jetzt befasste sich das Landgericht Dresden damit.

Der Angeklagte, hier mit seinem Verteidiger Wolfgang Tücks, hatte auf seiner Fahrt von Istanbul nach Klipphausen nicht nur Rosinen geladen.

Einmal ist der 60-jährige Türke, der in Rumänien lebt, schon davongekommen. Vor drei Jahren wollte er 14 Menschen, davon sieben Kinder, nach Deutschland schleusen. Doch die Ermittler hatten Wind von der Sache bekommen. An der rumänisch-ungarischen Grenze wurde der Lkw gestoppt, der Schleuser festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Gießen gab das Verfahren nach Rumänien ab. Dort glaubten die Richter ihm seine Geschichte, zumal die Flüchtlinge alle ausgesagt hatten, der Fahrer habe nichts gewusst. Der Schleuser wurde freigesprochen.

Als er das zweite Mal erwischt wird, hat er kein Glück, und dann kommt auch noch Pech dazu. Denn der Mann hatte seine menschliche Ware – 30 Syrer – schon in der Nähe von Wien abgeliefert, fuhr dann weiter nach Klipphausen. In einer Bäckereigenossenschaft lieferte er dort Rosinen ab. Beim Abladen fielen Mitarbeitern merkwürdige Hohlräume zwischen den Paletten auf. Dort finden sich Verpackungen von Lebensmitteln, aber auch menschliche Exkremente. Durch Fingerabdrücke und Datenabgleich können drei der 30 eingeschleusten Flüchtlinge ausfindig gemacht werden. Sie sind inzwischen in Deutschland als Asylbewerber registriert. Jeder der 30 Syrer musste für die Fahrt von Istanbul nach Wien 10 000 Euro an die Schleuserbande zahlen. Wie viel der Türke davon erhielt, ist unklar.

Zur ersten Gerichtsverhandlung in Meißen erschien der Türke nicht. Der Kraftfahrer wurde mit internationalem Haftbefehl gesucht und schließlich in Rumänien verhaftet. Vier Wochen saß er dort in Auslieferungshaft. Er will nichts davon gewusst haben, dass sich auf seinem Lkw außer Rosinen auch Menschen befanden. Am Amtsgericht Meißen glaubte man ihm nicht. Er wurde zu einer Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Doch das war dem Schleuser zu viel. Er ging in Berufung. Jetzt befasste sich das Landgericht Dresden mit dem Fall.

Diesmal legte der Schleuser eine Art Geständnis ab, wie sein Verteidiger Wolfgang Tücks sagte. Doch geholfen hat es ihm nicht. Während ihm in Meißen bei einem Geständnis eine Strafe von nicht mehr als zwei Jahren und acht Monaten in Aussicht gestellt wurde, ließ das Landgericht nicht mit sich reden. Die Berufung wurde verworfen, damit ist das Urteil rechtskräftig. Es ist ohne hin milde. Möglich wären bis zu zehn Jahre gewesen. Dann hätte allerdings gleich am Landgericht verhandelt werden müssen. Das Schöffengericht am Amtsgericht kann höchstens vier Jahre Haft verhängen. Auch der Haftbefehl wurde aufrechterhalten. Welch gutes Geschäft die Schleuser machen, zeigt sich an den Preisen. Während in den hier angeklagten Fällen vom November 2014 – also noch vor Beginn der großen Flüchtlingskrise – 10 000 Euro pro Person gezahlt werden mussten, waren die Preise ein Jahr zuvor noch deutlich geringer. Damals, als der Angeklagte das erste Mal ertappt wurde, kostete eine Schleusung „nur“ 4 000 Euro pro Erwachsenem, für Kinder die Hälfte.

