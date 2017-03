Türkische Wirtschaft stottert Weniger Touristen, Massenentlassungen und fehlende Investoren – in dem Land häufen sich die Probleme.

Der Lara Beach in Antalya. © dpa

Als der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim die Fremdenverkehrstagung „Welt-Tourismus-Forum“ in Istanbul eröffnete, erging er sich in Zweckoptimismus. Verglichen mit dem Jahr 2002, als seine islamisch-konservative AKP an die Regierung kam, habe sich der Tourismus in der Türkei spektakulär entwickelt. Die Besucherzahlen seien um das Dreifache gestiegen. „Es gibt kein Land, das vor Terror sicher ist“, sagte Yildirim zu oft geäußerten Sicherheitsbedenken. „Die Türkei ist so sicher wie die USA und europäische Länder.“.

Die Statistiken lassen sich auch anders interpretieren. Ende Januar erklärte das türkische Statistikamt, dass die Zahl der Gäste im vergangenen Jahr auf 25,3 Millionen gesunken sei, rund 30 Prozent weniger als 2015. Der Hotelverband Türob gab die Belegungsrate türkischer Hotels 2016 mit 50,8 Prozent an, die niedrigste in Europa. Tausende Hotels stehen landesweit zum Verkauf. Wichtigster Grund der Flaute seien Vorbehalte wegen der politischen Lage seit dem gescheiterten Putschversuch im Juli und der wiederholten Terroranschläge, sagen die Tourismusverbände.

Doch nicht nur der Tourismus, der für rund 13 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steht, der türkische Wirtschaftsmotor ist insgesamt ins Stottern geraten. Just als sich die Touristiker in Istanbul versammelten, gab der große türkische Dessous- und Wäschekonzern Eko Giyim mit 110 Filialgeschäften seine Insolvenz wegen nichtbezahlter Kreditschulden bekannt. Viele Firmen haben in der Krise Probleme, Kredite zu bekommen. Ausländische Investoren ziehen sich aus der Türkei zurück. Türkische Unternehmen entlassen Angestellte in großem Umfang. Ende Januar stufte auch die dritte wichtige Ratingagentur Fitch die Kreditwürdigkeit der Türkei als „Ramsch“ ein. Die AKP-nahe Presse bezeichnete die Entscheidung als „politisches Komplott“, doch bewirkten ernstzunehmende Faktoren die Abwertung. Tatsächlich schrumpfte die Wirtschaft des lange boomenden Schwellenlandes im dritten Quartal 2016 erstmals seit sieben Jahren. Die Arbeitslosigkeit erreichte im Januar den Rekordwert von offiziell 12 Prozent, die Inflation pendelt um die 10 Prozent. Gegenüber dem Dollar büßte die Landeswährung Lira seit 2015 rund 30 Prozent ihres Werts ein, was Tausende private Firmen mit Milliarden Dollarschulden bedroht.

Auch die politischen Risiken haben zur Abwertung beigetragen. Der türkische Wirtschaftsjournalist Mustafa Sönmez schreibt dazu auf der Nahost-Plattform Al-Monitor im Internet: „Trotz ihrer geopolitischen Vorteile hat die Türkei in den vergangenen Jahren durch leichtsinnig vergeudete Chancen, eine unausgereifte Außenpolitik und die Abkehr von der Demokratie ernste Risiken angehäuft, die dazu führten, dass sie ihren schwer erarbeiteten Investitionsgrad verloren hat.“

Staatsfonds allein hilft auch nicht

Der Internationale Währungsfonds (IWF) prognostizierte der Türkei kürzlich für 2017 nur ein Wachstum von 2,9 Prozent und warnte vor „erheblichen Abwärtsrisiken“. Noch sei der heimische Konsum der wichtigste Wachstumsfaktor. „Trotzdem haben politische Unsicherheit nach dem gescheiterten Putschversuch, geschwächte Rentabilität, kraftlose Kreditzuwächse und der Absturz im Tourismus ihren Tribut bei Investitionen und Nettoexporten gefordert“, erklärte der IWF.

Ein Symptom dafür ist der neue Staatsfonds, den die Regierung im vergangenen August hastig einrichtete und in dem sie seit Anfang Februar praktisch alles wertvolle Staatsvermögen konzentriert. Staatliche Firmenanteile in Höhe von mehr als 30 Milliarden Dollar wurden seither an den Fonds übertragen, darunter der 49,1-Prozent-Anteil an der Fluglinie Turkish Airlines ebenso wie Bankbeteiligungen, Energie- und Bergbauunternehmen oder wertvolle Grundstücke.

Der Fonds könnte eine Höhe von bis zu 200 Milliarden Dollar erreichen, sagt die Regierung. Damit sollen Dollarkredite für die Finanzierung von Großprojekten wie Flug- und Seehäfen, Brücken oder Tunnel abgesichert werden. Opposition und Wirtschaftsexperten sind besorgt und erklären, der Fonds übernehme Funktionen der von Erdogan massiv kritisierten Zentralbank und schaffe einen parallelen Staatshaushalt, der nicht der Kontrolle durch das Parlament unterliege und zu Missbrauch förmlich einlade. Nutznießer dürften vor allem Firmen sein, die der AKP nahestehen.

Der Fonds wird als staatliches Auffangnetz für türkische Großinvestoren fungieren wie als Sicherheit für internationale Kreditinstitute. Er soll auch Angriffe internationaler Spekulanten am Finanzmarkt abwehren. Seine Einrichtung dürfte wesentlich dazu beigetragen haben, dass sich die Türkische Lira zuletzt wieder etwas erholte. Um die Wirtschaft wirklich zu stabilisieren, empfehlen Analysten ganz andere Maßnahmen: die Rückkehr zu demokratischen Standards und Wiederherstellung der bedrohten Rechtsstaatlichkeit.

zur Startseite