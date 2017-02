Türkische Spezialitäten in Potschappel Freitals Dönermeile hat Zuwachs bekommen. „Saray“ kennt man auch im Osterzgebirge.

Ahmed Saglam serviert in seinem neu eröffneten Imbiss Saray in Freital-Potschappel gern auch selbst die Speisen. © Andreas Weihs

Ahmed Saglam hat künftig einen sehr kurzen Arbeitsweg: Er wohnt im Nebenhaus des Eckgeschäftes in Freital-Potschappel, wo er eine Filiale seiner Döner- und Pizzakette Saray eröffnete. Saglams zweiter Standort ist in Altenberg, den Imbiss am Dippoldiswalder Markt, der aber weiterhin unter Saray firmiert, hat der türkischstämmige Gastronom abgegeben.

Für den 48-Jährigen, der in der Nähe von Ankara aufgewachsen ist, kommt die Eröffnung einer Art Heimkehr gleich. Er wohnt mit seiner Familie seit 25 Jahren in Freital und betrieb von 1997 an bis zum Hochwasser 2002 im Weißeritzpark seinen Saray-Döner. Nach der Flut ging Saglam nach Dippoldiswalde, ohne Freital aber ganz aufgeben zu wollen. Er liebäugelte schon länger mit dem attraktiven Laden, der sich genau gegenüber dem Gasthaus „Goldener Löwe“ befindet, aber an das Tharandter Blumengeschäft Röhringer vermietet war. Nach dessen Auszug war der Weg für Saglam frei. Er macht nun aus dem Geschäft, in dem zu DDR-Zeiten Schallplatten verkauft wurden, erstmals eine kleine Gaststätte, die täglich bis 22 Uhr geöffnet hat, wochentags ab 10 und am Wochenende ab 11 Uhr.

Die Gäste können ihre Speisen mitnehmen oder an Tischen sitzen und stehen und essen. Eventuell, stellt der Inhaber in Aussicht, soll es später auch einen Lieferservice geben.

Das Angebot ist umfangreich. Die Karte umfasst 160 Positionen, von denen Döner nur einen kleinen Teil ausmachen. Saglam und seine drei Mitarbeiter bieten auch italienische und türkische Pizzen an, Chicken Nuggets, also panierte Hähnchenstücke, Schnitzel, Baguette und Salate. Alle Speisen, betont der Chef, werden täglich aus frischen Zutaten hergestellt. Das Fleisch, das sich an zwei Spießen dreht, bezieht er aus Berlin. Kalte und heiße Getränke ergänzen das Angebot, wobei es sogar Espresso und andere Kaffeespezialitäten einer italienischen Qualitätsmarke gibt.

Saglams Saray-Imbiss ist der fünfte Döner-Laden entlang der Dresdner Straße in Freital. Besonders in Potschappel ist die Konkurrenz groß. „Wir überzeugen unsere Kunden mit Erfahrung und Qualität“, sagt Saglam, der auf die Traditionen verweist. Türken hätten den Döner Kebab erfunden, und sie, meint er, könnten ihn bis heute auch am besten zubereiten.

