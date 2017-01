Türkische Armee bombardiert IS Mit Panzern, Raketen und Kampfjets greift die Türkei in Syrien den IS an, der sich zum Anschlag in Istanbul bekannt hat. Der Täter aus der Silvesternacht ist immer noch nicht gefasst. Von dem Verdächtigen ist ein Selfie-Video aufgetaucht - gefilmt im Herzen Istanbuls.

Die Luftwaffe soll unter anderem in der umkämpften Stadt Al-Bab Stützpunkte der Terrormiliz und ein Waffendepot bombardiert haben. © Archivbild: Reuters

Bei der Fahndung nach dem Angreifer auf eine Silvesterfeier in einem Club in Istanbul ist ein Selfie-Video des Verdächtigen aufgetaucht. Auf dem von türkischen Medien am Dienstag veröffentlichten Video ist knapp 40 Sekunden lang zu sehen, wie ein Mann auf einem belebten Platz herumläuft, während er sich selbst und die Umgebung offenbar mit einer Handy-Kamera filmt. Medienberichten zufolge wurde das Video in der Gegend des Taksim-Platzes im Herzen der Millionenmetropole aufgenommen.

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Angriff auf die Silvesterfeier in der türkischen Millionenmetropole mit 39 Toten für sich reklamiert.

Nach dem Terroranschlag im Istanbuler Nachtclub Reina schlägt die türkische Armee in Nordsyrien mit voller Härte gegen den IS zu. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete am Dienstag, die Truppen hätten seit dem Vortag mindestens 150 Ziele mit Haubitzen, Raketenwerfern, Mörsern und Panzern beschossen. Die Luftwaffe habe unter anderem in der umkämpften Stadt Al-Bab Stützpunkte der Terrormiliz und ein Waffendepot bombardiert. Bei den Operationen seien 18 IS-Terroristen getötet und 37 weitere verwundet worden.

In der Silvesternacht war ein Angreifer in den Club Reina eingedrungen und hatte wahllos auf Feiernde geschossen. Nach der Bluttat gelang dem Täter die Flucht. Nach dem Mann wird mit Hochdruck gesucht.

Die Nachrichtenagentur DHA meldete, dass es am Montagabend zu einem Einsatz von Anti-Terror-Einheiten in Istanbul gekommen sei. Dabei sollen Hubschrauber eingesetzt und Straßen gesperrt worden sein. Über Festnahmen bei dieser Razzia wurde nichts bekannt. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu hatte zuvor acht Festnahmen in Istanbul im Zusammenhang mit dem Terrorangriff gemeldet. Der Täter war aber nicht darunter.

Die Behörden veröffentlichten neue Aufnahmen des Verdächtigen, auf denen das Gesicht des Gesuchten klar zu erkennen ist. Auf dem Selfie-Video des Verdächtigen spricht der dunkelhaarige junge Mann nicht. Passanten mit Einkaufstüten sind zu sehen, auch eine Frau mit einem Kinderwagen läuft hinter dem Mann vorbei. Es sind die bislang schärfsten Bilder des Verdächtigen.

Türkische Truppen waren im August in Nordsyrien einmarschiert. Die Operation „Schutzschild Euphrat“ richtet sich gegen den IS, aber auch gegen die Kurdenmiliz YPG, die eng mit der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK verbunden ist. (dpa)

