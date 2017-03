Türkisch für Anhänger Im früheren Getränkemarkt öffnete am Montag ein Imbiss mit Shisha-Bar. Anwohner sind wenig begeistert.

Ramazan Kilic (Mitte, rotes T-Shirt) und sein Team haben einen Imbiss in Stauchitz eröffnet. In den Räumen des ehemaligen Getränkemarktes gibt es vor allem Döner Kebab und Pizza. Auch eine Shisha-Bart kann besucht werden

Eine Pizzeria und eine Bar öffneten am Montag in Stauchitz.

Vuvan Kilic wartet am Dönerspieß auf Gäste.

Lange hat es gedauert, am Montag war Eröffnung. In den früheren Räumen eines Getränkemarktes in Stauchitz öffnete am Vormittag eine Imbissgaststätte. Vor allem Döner und Pizza werden hier angeboten. Wer also ein Anhänger türkischen Essens ist, der wird hier fündig. „Wir haben unsererseits alles getan, jetzt müssen nur noch die Kunden kommen“, sagt Betreiber Ramazan Kilic aus Streumen. Der 56-Jährige, der aus der Türkei stammt und seit 1980 in Deutschland lebt, hatte früher schon in Krefeld ähnliche Gaststätten und Bars. Heute ist er Chef des Streumener Entkernungs- und Beräumungsdienstes. Seine Frau betreibt einen Imbiss in Streumen.

Ursprünglich wollte Kilic schon im Herbst vergangenen Jahres in Stauchitz öffnen. Doch es dauerte mit den Genehmigungen. Jetzt aber ist alles fertig. Auf insgesamt 200 Quadratmeter sind eine Gaststätte, Spielräume mit zwei Billardtischen, einer Bar und Lagerräumen entstanden. Und nicht nur das. Auch eine Shisha-Bar hat eröffnet. Die Shisha ist eine Wasserpfeife arabischen Ursprungs. In der Shisha wird meist Tabak mit Fruchtaroma oder ähnlichen Geschmacksrichtungen geraucht. Doch nicht nur deswegen gibt es Vorbehalte gegen das Lokal. Vor allem Anwohner fürchten Lärm bis in die Nacht durch Besucher, knallende Autotüren und Motorgeräusche. Deshalb gab es eine Unterschriftensammlung gegen die Eröffnung. Angeblich soll die Bar bis morgens um drei Uhr geöffnet sein. Ramazan Kilic bestätigt das nicht. Es sei täglich ab 10 Uhr geöffnet, sonntags ab 11 Uhr. Abends sei so lange offen, wie Gäste da seien. „Wir schmeißen niemanden raus“, sagt der Betreiber.

Am Eröffnungstag waren sechs Mitarbeiter anwesend. Drei bis fünf sollen es ständig sein, das hänge von der Anzahl der Gäste ab, so Kilic. Da sei man sehr flexibel. Die Eröffnung fand weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Am Vormittag gibt es praktisch keine Gäste.

Auch im Gemeinderat sorgte die geplante Eröffnung des Imbisses und der Bar für kontroverse Diskussionen. Allerdings gibt es keine Möglichkeit, eine Gaststätte zu verhindern, wenn alle Genehmigungen vorliegen. Auch der Verdacht, dort könne mit Drogen gehandelt werden, wurde ausgesprochen. Kilic, der einen Mietvertrag für fünf Jahre mit Verlängerungsoption hat, regt das mächtig auf: „Ich habe mit Drogen nichts am Hut“, sagt er. Mit dem Imbiss kommt wieder Leben in das Gebiet. Zuvor hatten der Getränkemarkt und Schlecker zugemacht. Auch eine Physiotherapie ist ausgezogen.

