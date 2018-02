Türkei will mit deutscher Hilfe Panzer bauen Nach der Freilassung Deniz Yücels hofft Ankara nun auf eine intensivere Zusammenarbeit mit Deutschland – auch auf einem sehr heiklen Feld.

Die türkische Regierung plant den Bau von etwa 1 000 Kampfpanzern des Typs „Altay“ im geschätzten Wert von etwa sieben Milliarden Euro – und hofft auf deutsche Hilfe. © AP/Burhan Ozbilici

München. Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim wünscht sich eine deutsche Beteiligung am geplanten Bau des türkischen Kampfpanzers „Altay“. Am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz kündigte er zudem einen Deutschlandbesuch von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan nach der Vereidigung der neuen Bundesregierung an. Nach der Freilassung des Journalisten Deniz Yücel hofft die türkische Regierung neben einer stärkeren Rüstungskooperation mit Deutschland auch auf eine Entschärfung der Reisehinweise.

Der 44-jährige Deutschtürke Yücel war am Freitag nach einem Jahr Untersuchungshaft wegen Terrorvorwürfen freigelassen worden. Die Bundesregierung betont, dass keine Gegenleistung für die Freilassung versprochen worden sei. Die türkische Regierung hofft trotzdem darauf, dass die Beziehungen zu Deutschland jetzt wieder ausgebaut werden können. Für Regierungschef Yildirim gehört auch der Rüstungsbereich zu den entwicklungsfähigen Kooperationsfeldern.

Die türkische Regierung plant den Bau von etwa 1 000 Kampfpanzern des Typs „Altay“ im geschätzten Wert von etwa sieben Milliarden Euro. Für die erste Tranche von etwa 100 bis 200 Panzern bietet auch der türkische Lastwagen- und Omnibusbauer BMC, mit dem der Düsseldorfer Rheinmetall-Konzern 2016 das Gemeinschaftsunternehmen RBSS gegründet hatte. Die Entscheidung über den Auftrag sollte eigentlich Anfang 2018 fallen.

Ohne Genehmigung der Bundesregierung ist eine Beteiligung eines deutschen Unternehmens am Panzerbau in der Türkei nicht möglich. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Bundesregierung aber wegen der Spannungen mit Ankara die Exportgenehmigungen auf einen Tiefstand zurückgefahren. Nach Beginn der türkischen Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Syrien wurden sie praktisch ganz gestoppt.

Nach der Vereidigung einer neuen Regierung in Deutschland hofft Yildirim darauf, dass es dann auch wieder gegenseitige Besuche auf höchster Ebene geben wird, und auch wieder Auftritte Erdogans und anderer führender türkischer Politiker vor Landsleuten in Deutschland. „Das würden wir uns immer wünschen. Diese Treffen mit den Menschen aus der Türkei sind keine Anlässe, die Deutschland stören sollten“, sagte er. 2017 hatte es jedoch massiven Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland vor dem Verfassungsreferendum in der Türkei gegeben. Einige Auftritte waren aus Sicherheitsgründen verboten worden. (dpa)

