Türkei verhaftet Kampfpiloten Die türkische Luftwaffe fliegt Angriffe im Irak und in Syrien – und kann dabei auf immer weniger Piloten zurückgreifen.

. Gut drei Monate nach dem Putschversuch in der Türkei hat die Polizei bei ihren Ermittlungen gegen die Gülen-Bewegung 45 Piloten der Luftwaffe festgenommen. Nach 28 weiteren Piloten werde gefahndet, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Bei den 73 Verdächtigen handele es sich um zwei Oberste und 71 Leutnants.

Mit der jüngsten Festnahmewelle wird die Luftwaffe weiter geschwächt. Die Putschisten hatten bei dem Umsturzversuch Mitte Juli F16-Kampfjets gekapert und damit unter anderem das Parlament in Ankara bombardiert. Der türkische Ex-Offizier und Sicherheitsexperte Metin Gürcan hatte bereits im vergangenen Monat in der Nahost-Internetpublikation Al-Monitor berichtet, nach Entlassungen wegen des Putschversuches verfüge die Luftwaffe nur noch über rund die Hälfte ihrer zuvor rund 600 Kampfpiloten – und verfüge inzwischen über mehr Flugzeuge als Piloten. Die Gruppe der Kampfpiloten sei von den Entlassungen in der Armee nach dem Putschversuch am schwersten betroffen.

Die türkische Luftwaffe fliegt regelmäßig Kampfeinsätze im Irak und in Syrien, aber auch in der Türkei selber. Die meisten Angriffe richten sich gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und ihren syrischen Ableger, die YPG. Außerdem bombardiert die Luftwaffe Kämpfer und Stellungen der Terrormiliz Islamischer Staat.

Der Staatssender TRT meldete am Donnerstag, derzeit säßen in Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen Gülen-Anhänger 36 592 Verdächtige in Untersuchungshaft. Darunter seien 2 400 Richter und Staatsanwälte sowie 6 366 Soldaten. Unter den Soldaten wiederum sind 165 Generäle – rund die Hälfte aller Generäle in den Streitkräften vor dem Umsturzversuch. Nach mehr als 4 100 Menschen wird immer noch gefahndet. (dpa)

