Türen demoliert Unbekannte machten sich an Imbiss-Einrichtungen zu schaffen.

© Symbolfoto: dpa

In der Zeit von Dienstagabend bis Donnerstagmittag versuchten Unbekannte, zwei Imbisse an der Elbstraße aufzuhebeln. In beiden Fällen machten sie sich an den Eingangstüren zu schaffen, scheiterten aber.

Die verhinderten Diebe verursachten dabei einen Gesamtschaden von rund 150 Euro. (SZ)

zur Startseite