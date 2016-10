Türchen öffnen, Preise gewinnen Die Adventkalender des Lionsclub Sebnitz sind schon da. Dieses Jahr wurden noch mehr Exemplare gedruckt.

Antje Schimann verkauft die Adventskalender für den guten Zweck in ihrem Haushaltswarenladen am Markt in Sebnitz. © Steffen Unger

Nicht nur die Pfefferkuchen liegen schon in den Regalen, seit einigen Tagen ist auch der Adventskalender des Lionsclub Sebnitz in vielen Geschäften der Region erhältlich. Der enthält keine Süßigkeiten, sondern die Chance auf insgesamt 300 Gewinne. Das Wichtigste jedoch: Die Verkaufserlöse fließen in einen guten Zweck. Vier Kinder- und Jugendheime in Sebnitz, Neustadt, Pirna und Königstein/Pirna-Sonnenstein werden unterstützt.

5 500 Stück der Kalender hat der Lionsclub in diesem Jahr drucken lassen. Das ist Rekord, wie Sprecher Hans-Friedrich Jansen erklärt. Noch im vergangenen Jahr lag die Auflage bei 4 500 Stück, und die gingen komplett weg. Also wurde eine Schippe draufgelegt, in der Hoffnung, noch mehr Exemplare unter die Leute bringen zu können, was letztlich den Nutzen steigert. Je mehr Kalender verkauft werden, desto mehr Geld landet bei den Kindern.

Möglich wird die hohe Auflage nicht zuletzt durch viele Festabnehmer. Firmen wie beispielsweise die Fahrzeugelektrik Pirna, die Papierfabrik Königstein oder der DRK-Kreisbverband Sebnitz nehmen teils mehrere Hundert Stück ab und verteilen sie an ihre Mitarbeiter.

Die Preise, die sich hinter den einzelnen Türchen verstecken, können sich sehen lassen: Von Rächermännchen, über Alpakawolldecken bis hin zu Fahrsicherheitstrainings auf dem Sachsenring und Wellness-Aufenthalten ist alles dabei. Allein an Heiligabend winken mehrere Hauptpreise, darunter ein Reisegutschein im Wert von 1 000 Euro. Zahlreiche Sponsoren aus der Region haben die Preise zur Verfügung gestellt. Mit rund 300 Preisen an den 24 Tagen im Dezember stehen die Chancen nicht schlecht. Jeden Tag können sich mindestens zwölf Gewinner freuen.

Vom Erlös aus dem Kalenderverkauf will der Lionsclub den vier Kindereinrichtungen Ausfahrten oder zusätzliche Anschaffungen zur Bereicherung des Lebensalltags finanzieren, die sonst nicht möglich sind. Je nachdem, wie viele Kalender verkauft werden, können pro Einrichtung zwischen 4 000 und 5 000 Euro zusammenkommen, schätzt Hans-Friedrich Jansen vom Lionsclub.

Im vergangenen Jahr konnte die Musikschule Sächsische Schweiz dank der Kalenderaktion neue Instrumente anschaffen. 2014 floss das Geld in ein Quad mit Rettungsausrüstung für die Bergwacht.

Die Kalender sind für 5 Euro erhältlich, unter anderem bei: Haushaltswaren am Markt, Sebnitz; Bürobedarf Scheffler, Neustadt; Q1 Tankstelle, Stolpen; Bergsport Arnold, Hohnstein. Die Gewinnnummern werden ab 1. Dezember in der SZ Sebnitz veröffentlicht.

