Tüftler zeigen Miniatur-Kunst Ab Ende Oktober stellt die IG Modelleisenbahn wieder in Meißner ICM aus. Hier fahren Mini-Busse wie von Geisterhand.

Modelleisenbahn-Freund Andreas Hoppe legt in den Vereinsräumen im ICM noch einmal Hand an, bevor die Ausstellung nächste Woche beginnt. © Claudia Hübschmann

An einer roten Ampel bleibt man stehen, bei Grün darf gefahren werden. Was im Straßenverkehr mit von Menschen bedienten Autos nichts Außergewöhnliches ist, beeindruckt bei der am 29. Oktober beginnenden Ausstellung der IG Modelleisenbahn im Innovation Centrum Meißen gleichwohl. Denn auf einem kleinen Teilstück der insgesamt 14 mal 3,5 Meter großen Fläche, die Meißen en miniature zeigt, hält ein Mini-Bus tatsächlich an einer roten Ampel. Wenig später schaltet diese wie von Geisterhand auf Grün um und der Bus setzt sich in Bewegung. Automatische Mechanismen sind nicht nur an den kleinen Kreuzungen, sondern auch auf der insgesamt 134 Meter langen Gleisanlage der IG Modelleisenbahn der Grund für staunende Gesichter.

Dahinter stecken die Tüftler bzw. Modellbahnbauer um den Vorsitzenden Jens Beger und Mitglied Andreas Hoppe. Mit ihrer Ausstellung am Jahresende gehen sie nun schon ins 16. Jahr. Vor allem Kinder sind von den vielen kleinen Autos – von der Feuerwehr über den Krankenwagen bis zum Schlepper – und den diversen Zügen oder Straßenbahnen begeistert. Aber auch der erwachsene Besucher, der auf die aus Holz oder Pappe gefertigten, handgemachten Mini-Häuser-, -Bahnhöfe oder -Brücken sieht, erkennt: Hinter dieser Meißen-Ansicht steckt viel Können. Können, welches die Mitglieder in ihrer Freizeit in die Anlage stecken.

„Wir treffen uns immer dienstags und ab und zu am Wochenende“, sagt Andreas Hoppe. Wir, das sind momentan neun Mitglieder in der 1999 gegründeten Interessengemeinschaft. Wer neben dem Beruf Zeit hat, kommt, um die Modellbahn-Anlage mit weiteren Ideen zu bereichern. „Wir alle haben ganz gut Ahnung von Physik und Elektrotechnik. Das und die Lust am Tüfteln sollte man schon mitbringen, um hier Spaß zu haben“, sagt Jens Beger, der als Fertigungsleiter bei der Firma Ditter Plastic in Meißen arbeitet. Über die technischen Feinheiten, die die Anlage für den Besucher kaum sichtbar am Laufen halten, weiß er viel zu erzählen. In den nächsten Wochen wird er über Sensoren, Schaltkreise und Magnetchips fachmännisch Auskunft geben. Mit den Geldern, die während der Ausstellung eingenommen werden, finanziert sich die IG. „Nach Möglichkeit wollen wir mit Teilen unserer Anlage im nächsten Jahr auf größeren Messen vertreten sein“, so Beger. Da das aber immer eine Geldfrage sei, hofft er auf viele Besucher. Für Kinder berechnet die IG 1,50 Euro, für Erwachsene drei Euro Eintritt.

Ausstellung im ICM an der Ossietzkystraße 37a an folgenden Terminen geöffnet:

29./30./31. Oktober,

5./6./12./13./16./19./20. November.

Sonnabends von 13 bis 18 Uhr,

Sonn- und Feiertags von 10 bis 18 Uhr.

