Tüfteln für besseres Licht

Produktdesigner Jan Eickhoff verwirklichte sich in Kamenz seinen Traum von der eigenen Firma. Auszeichnungen und Ehrungen pflastern mittlerweile den Weg des jungen Unternehmens. Foto: Matthias Schumann © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Gerade noch in Mailand, jetzt wieder zurück im Büro in Kamenz. Es duftet nach Kaffee und Tee.. Corporate Friends ist irgendwie schon das, was es im Namen sein will – ein Unternehmen von Freunden. Chef und kreativer Kopf des Ganzen ist Produktdesigner Jan Eickhoff. Seit 2010 lebt er in der Lessingstadt, zog der Liebe wegen aus Berlin her. Im Fokus der Erinnerung gesehen für ihn ein Glücksgriff. Denn neben dem privaten Angekommensein, fand er hier noch etwas anderes: Einen Job, zu dem er jeden Morgen gern aufbricht. Auch heute Morgen wuselt es in der kleinen Werkstatt an der Pulsnitzer Straße. Die Auftragslage war und ist gut. Nicht nur kurz vor Jahresschluss. Die sieben Leute haben zu tun. Aufträge für die Nationalbibliothek in Frankfurt/Main laufen. Andere sind in Planung. Aus der Ein-Mann-Firma von 2011 ist längst ein funktionierendes Team geworden. Und seit Kurzem eine GmbH.

Zehn feste Produkte – von der LED-Tischleuchte über diverse Strahler, Lichtleisten und Mini-Strahler – werden mittlerweile in Kamenz in verschiedenen Ausführungen und Farben produziert. Dabei fing vor sieben Jahren alles erstmal ganz klein an. Und eher doch zufällig. „Ich gestaltete damals die neue Dauerausstellung des Lessingmuseums mit. Und was mir vor allem negativ auffiel: Es gab keine vernünftige Beleuchtung. Das war der Auslöser für alles Kommende“, erzählt der 44-Jährige. Seine Neugier als Produktdesigner war geweckt. Jan Eickhoff biss sich voller Elan an dem Thema fest. Und stieß damit auf eine Nische, in die es sich lohnte, näher hineinzuexperimentieren. Eine Herausforderung für den kreativen Kopf. „Neue Produkte fallen einem nicht in ein paar Wochen zu. Für manches braucht es Jahre“, sagt er.

Der gebürtige Saarländer liebt seinen Beruf, der für ihn echte Berufung ist. „Als Neuling in der Branche braucht man ungefähr einen vier bis fünf Jahre langen Atem. Diese interessante Branche testet und beobachtet genau. Das haben wir jetzt wieder festgestellt. Aber wenn man unbeschadet durch diese Durststrecke kommt, winkt die Anerkennung der Fachwelt.“

Die das sagt, ist Gesine Kutter. Seit einem Jahr ist sie verantwortlich für Marketing und Vertrieb. Gemeinsam mit ihrem Chef fährt sie nicht nur zu Fachmessen, sondern nimmt auch gern den ein oder anderen Preis entgegen. Wie kürzlich den Bundespreis Ecodesign. Im Regal im Büro reihen sich die Auszeichnungen aneinander. Dass Qualität, Formschönheit und hervorragende Funktionalität aus Kamenz kommen, hat sich herumgesprochen. Vor allem der LED-Strahler C1-mini-HC beeindruckt die Fachwelt. Mittels eines Magnetkugelgelenks und einer magnetischen Befestigung lässt er sich werkzeuglos ausrichten und frei auf der Stromschiene platzieren. Jeder Strahler ist einzeln über einen Magnetsensor dimmbar. Eine echte Revolution, die Eickhoff designt hat. Werbung braucht man kaum. In der Branche zählen Referenzen. Die hat man. Vom Elementarium angefangen über das Senckenberg Görlitz bis hin zu den Vatikanischen Museen.

Das zweite Standbein sind Sonderanfertigungen von Lampen und Strahlern für Kirchen. Im Bautzener Dom hängen sie beispielsweise von der Kreuzgewölbedecke. „Das sind Großaufträge, wo es schnell gehen muss“, sagt Kutter. Juweliere, Jachtbauer und Goldschmiede bestellen ebenfalls in Kamenz. Corporate Friends wächst. Leider auch aus den bisherigen Räumen heraus. Pläne für einen Umzug liegen nicht mehr nur in der Schublade.

