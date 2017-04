Tüftelei am Ende belohnt Zwischen Arztbesuch und Urlaub bedankt sich Bobpilot Nico Walther bei seinen Unterstützern. Für Olympia 2018 hat er ein Ziel.

Die Abgeordnete Andrea Dombois zeigt Nico Walther und seinen Anschiebern den Landtag. © Kamprath

Noch zehn Monate, dann beginnen die Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang. Bobpilot Nico Walther vom BSC Sachsen Oberbärenburg will dorthin. Diesem Ziel ordnet der 26-Jährige aus Altenberg alles unter. Er und seine Anschieber starten schon jetzt in die olympische Saison. Während Walthers Anschieber nun erste Trainingseinheiten absolvieren, muss der amtierende WM-Dritte im Viererbob nach München. Das Knie schmerzt.

„Das wird vom Arzt gespritzt, danach geht es wieder heim“, so Walther. Ab Donnerstag macht er mit Freundin Lisa eine Woche Urlaub, ehe er sich wieder voll auf seinen Traum von Olympia konzentriert. Bevor er noch mal Kraft tankt, wollte sich der frühere Rennrodler bei seinen Unterstützern von der Allianz Team Walther bedanken. Die Chance bot sich, da Schirmherrin und Landtags-Vizepräsidentin Andrea Dombois (CDU) sie am Montagabend ins Landtagsrestaurant Chiaveri eingeladen hatte. Sachsens Sportminister Markus Ulbig (CDU) und Trainer Gerd Leopold kamen auch zum Empfang von Walther und seinen Anschiebern. Nach einem Rundgang im Landtag gab es Essen vom Buffet. Walther blickte außerdem auf die vergangene Saison zurück, die keine leichte war.

Während Johannes Lochner (Stuttgart) und sein Oberbärenburger Vereinskollege und Doppel-Weltmeister Francesco Friedrich mit Wallner-Bobs Erfolg um Erfolg errangen, musste er sich nach einem Verbandsentscheid mit den steuerfinanzierten Bobs der Berliner Schlittenschmiede FES begnügen. Und die fuhren lange hinterher.

„Es lief schlecht beim Weltcup in Altenberg“, erinnerte sich der Bobpilot an seinen damals noch viel zu langsamen Schlitten. „Aber danach habe ich erkannt, dass ich mit der Situation leben muss, deshalb haben wir viel getüftelt, so viel wie nie zuvor getestet und die Entwicklung des Materials gemeinsam mit der FES vorangetrieben.“ Das Ergebnis habe sich ausgezahlt. „Wir wurden immer besser. Und Bronze bei der WM im Vierer hat gezeigt, dass wir einen konkurrenzfähigen Schlitten haben“, blickt er optimistisch in die Zukunft.

Bund und Freistaat unterstützen das zweigleisige Material-Konzept. „Leistungssport wird vom Bund gefördert, der Nachwuchssport vom Land“, sagt Ulbig. „Da uns Gerd Leopold deutlich gemacht hat, dass eine echte Strategie des Bob- und Skeletonverbands hinter diesem zweigleisigen Weg beim Material steht, stehen wir dahinter.“ Zumal die deutsche Elite und allen voran die beiden sächsischen Teams gezeigt haben, dass sich der zusätzliche Aufwand gelohnt hat. Bei der WM in der vorolympischen Saison gab es im Zweierbob Gold und Bronze. Im Viererbob-Wettkampf gingen zudem erstmals alle drei Medaillen an deutsche Athleten. Und gefördert wird nun mal vor allem der Sport, der erfolgreich ist.

Ulbig zufolge hat Sachsen die Zuschüsse für den organisierten Sport im Landessportbund und Investitionen der Sportanlagen erhöht. Im neuen Doppelhaushalt wurde das Budget von 19,6 auf 20,5 Millionen Euro pro Jahr angehoben, für den Sportstättenbau gibt es mehr als 20 Millionen Euro. Dessen ungeachtet braucht es jedoch gerade bei kostenintensiven Sportarten wie dem Bobsport private Förderer, um international konkurrenzfähig zu sein. „Deshalb bin ich sehr froh über die Unterstützung der Sponsoren“, betont Walther. Seine im vergangenen Sommer gegründete Allianz ist auf nun 28 Förderer angewachsen. Diese setzen weiter auf ihren Schützling. Und Walther will alles geben, um bei Olympia Edelmetall zu holen.

