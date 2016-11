Tuchel attackiert seine Mannschaft Borussia Dortmund verliert in Frankfurt. Den Trainer überrascht die Niederlage nicht.

Nach dem ärgerlichen Rückschlag wollte Thomas Tuchel kein Wort zu viel verlieren. Seine knappe und knackige Generalkritik an seinen Profis verübte der Trainer von Borussia Dortmund mit ernüchterter Stimme, finsterer Miene und einer großen Portion Frust. „Technisch, taktisch, mental und von der Bereitschaft her – unsere Leistung war ein einziges Defizit“, schimpfte Tuchel nach dem 1:2 bei Eintracht Frankfurt.

Der BVB ist in dieser Saison ein spannendes Projekt. Er ist eine besonders junge Mannschaft mit vielen Zu- und bedeutenden Abgängen, bei der Tuchel derzeit zwei große Probleme ausmacht: Konstanz und Einstellung. Beides prangerte er in Frankfurt ungewohnt offen an: „Das hat in der Trainingswoche angefangen, heute war es von der ersten bis zur letzten Minute eine Leistung, die keinen Punkt verdient hat“, sagte er. „Mit so vielen Defiziten in unserem Spiel ist in der Bundesliga kein Auswärtssieg zu holen.“

In schöner Regelmäßigkeit wechseln sich beim Vizemeister Festabende wie das 8:4 in der Champions League gegen Legia Warschau oder der 1:0-Sieg gegen den FC Bayern mit Rückschlägen wie in Frankfurt oder beim 3:3 in Ingolstadt ab. „Unsere gesamte Saison verläuft in einem Auf und Ab. Das ist sehr unbefriedigend“, monierte Tuchel. Man sah es ihm an. (dpa)

