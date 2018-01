Tuberkulose-Untersuchungen dauern noch mehrere Wochen

Ich zitiere mal das RKI: "Nach §34 IfSG dürfen Personen, die an ansteckungsfähiger Tuberkulose erkrankt oder dessen verdächtig sind, in Gemeinschaftseinrichtungen keine Lehr-, Erziehungs-, Pflege-, Aufsichts- oder sonstigen Tätigkeiten ausüben, bei denen sie Kontakt zu den dort Betreuten haben, bis nach ärztlichem Urteil eine Weiterverbreitung der Krankheit durch sie nicht mehr zu befürchten ist. " Ob bei der HOGA jemand an einer ansteckungsfähigen Tbc litt, wurde erst nach den Tests (bis Ende Dezember) festgestellt. Bis dahin wurden alle mit der geringen Ansteckungswahrscheinlichkeit beruhigt. Eine potentielle Gefährdung wurde in dieser Zeit hingenommen. Hygienemaßnahmen gab es keine, im Gegenteil. Aber sicher ist das in Dresden alles OK, das allgemeine Schulterklopfen war leider zu erwarten. Die Diskussion um die Nationalität die Tuberkel ist fehl am Platze.