TU-Sportplatz verwahrlost Die Nutzung als Asylstandort hat Spuren hinterlassen. Aber es gab auch schon vorher Probleme auf dem Platz in Strehlen.

Auf dem Gelände stand zwischen von Oktober 2015 bis April 2016 dieses Zelt als Unterkunft für Flüchtlinge. © Christian Juppe

Nichts tut sich auf dem Oval. Ein Bauzaun versperrt seit Monaten den Zugang zum Sportplatz der TU an der Teplitzer Straße, Asphaltflecken machen das Training auf dem Platz unmöglich. Doch noch immer gibt es keinen konkreten Termin für die Bauarbeiten, durch die der Platz wieder nutzbar gemacht werden soll. Der Freistaat, dem die Anlage in Strehlen gehört, will den Sportplatz umfassend sanieren.

Schon seit zwei Jahren kann auf dem Oval niemand mehr seine Runden drehen – damals wurde der Platz umfunktioniert. Für die Unterbringung von Flüchtlingen wurde ein großes Zelt aufgestellt. Allerdings verschwand das im April 2016 wieder. Seitdem verwahrlost die Anlage, deren Sanierung rund 460 000 Euro kostet. Schon vor der Umnutzung gab es Probleme mit der Entwässerung, die nun behoben werden sollen. Wann, ist noch offen. „Wir gehen davon aus, dass es bis zur Wiedernutzung dieses Sportplatzes noch eine ganze Weile dauern wird“, teilt Matthias Bäumler von der TU Dresden mit. (SZ/noa)

