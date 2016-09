TTIP-Gegner im Polit-Check Die Demos gegen die Handelsabkommen TTIP und Ceta vereinen laut Umfragen nicht links und rechts.

Solche Botschaften stoßen bei TTIP-Gegnern auf Unverständnis: Der Slogan „TTIP ist Hoffnung“ steht auf einem Plakat mit den Porträts von Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Barack Obama. © picture alliance / dpa

Am Sonnabend werden wieder in Berlin, Leipzig und fünf anderen Großstädten Tausende Menschen unter dem Motto „TTIP & Ceta stoppen. Für einen gerechten Welthandel“ auf die Straße gehen. Wie kommt es dazu, dass ausgerechnet der Protest gegen zwei geplante Handelsabkommen zu den größten Demonstrationen seit dem Irakkrieg im Jahr 2003 führt? Wer sind die Demonstranten und was sind ihre Motive? Und was ist dran an der Kritik, im Protest gegen TTIP und Ceta kämen Linke und Rechte zusammen?

Nicht viel offenbar. „Der Großteil der Demonstranten positioniert sich politisch eindeutig links von der Mitte“, sagt Simon Teune, Protestforscher von der Technischen Universität Berlin. Er und sein Team haben rund 400 Teilnehmer der letzten Großdemonstration gegen TTIP & Ceta im vergangenen Oktober zu ihrer Motivationslage befragt. Zwar gab es darunter Einzelne, die angaben AfD zu wählen oder sich politisch rechts einordnen. „Doch die gehen in der Menge unter. Die Mehrheit ist links eingestellt“, so Teune. Er geht davon aus, dass dies auch wieder bei den aktuellen Protestveranstaltungen gilt.

Gescheiterte AfD-Versuche

Denn entscheidend sei, wie sich die Organisatoren verhalten und ob sich durch die Mobilisierungsaufrufe nationalistisch eingestellte Menschen eingeladen fühlen. „Das ist nicht der Fall. Die Veranstalter rufen eindeutig nicht zu nationaler Abschottung auf, sondern zu einem gerechten Welthandel“, betont Teune. Versuche der AfD, sich in Berlin organisatorisch zu integrieren, seien gescheitert. Die Partei wurde laut Teune explizit ausgeladen. Veranstalter der Großdemos sind das Kampagnen-Netzwerk Campact, Gewerkschaften, Umweltorganisationen und Sozialverbände.

Die von ihnen mobilisierten Demonstranten sind relativ alt und verfügen über ein auffällig hohes Bildungsniveau, wie die Befragungsergebnisse der Berliner Protestforscher zeigen. Das Durchschnittsalter liegt bei 47 Jahren. Überraschend im Vergleich mit Pegida und den Montagsmahnwachen ist der weitaus geringere Anteil der 25 bis 39-Jährigen. Er liegt bei 21, 5 Prozent. Bei Pegida fiel in den Hochzeiten der Mobilisierung jeder Dritte (37,5 Prozent) in diese Altersgruppe, bei den Montagsmahnwachen beträgt der Anteil 48,5 Prozent.

TTIP und Ceta werden von den Kritikern überwiegend als Gefahr für die Demokratie und die staatliche Kontrolle der Macht großer Konzerne gesehen. Es ist also nicht die Angst vor einer Verschlechterung der Sozial- und Verbraucherschutzstandards – symbolisiert im Bild des Chlorhühnchens – die die Menschen mobilisiert. Die Auswertung der Umfragen zeigt eine grundsätzliche Skepsis gegenüber einem weitgehend unregulierten Markt. Nur drei Prozent der Befragten können als moderate Befürworter des Marktprinzips gelten.

Als wesentlichste Unterschiede zwischen den TTIP- und Ceta-Gegnern auf der einen, den Pegida-Anhängern auf der anderen Seite nennt Teune die Geschlechterverteilung und die Einstellung gegenüber Politik und Medien. „Während Pegida eine Männerangelegenheit ist, sind bei den Anti-TTIP-Demos Frauen und Männer zahlenmäßig fast gleich verteilt“, sagt der Berliner Forscher.

Etablierte Medien werden zwar kritisch gesehen, aber keineswegs abgelehnt. „Es gibt nicht diese ostentative Ablehnung, die bei Pegida zum Selbstverständnis gehört. Das populistische Moment fehlt“, fährt der Wissenschaftler fort. Das Vertrauen in die politischen Institutionen sei relativ hoch, das in Konzerne und

