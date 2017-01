Tschüss, Weihnachtsbaum!

Der Baum fällt: In Radeberg ist die Weihnachtszeit vorbei. © Thorsten Eckert

So, nun ist das Thema Weihnachten im Radeberger Stadtzentrum endgültig Geschichte. Der schmucke Weihnachtsbaum wurde am gestrigen Montagmittag „gefällt“. Über einen Monat lang hatte er für weinachtliches Flair auf dem Marktplatz gesorgt – und zum Schluss sozusagen auch noch mal richtig Winter abbekommen, was viele Radeberger fürs heimische Fotoalbum oder für Facebook festhielten.

Schon das Aufstellen war dabei ein echtes Spektakel gewesen. Denn die Mega-Tanne, die am Kinderhaus „Alex Wedding“ an der Waldstraße aus Brandschutzgründen Platz machen musste, war der wohl größte Weihnachtsbaum, den Radeberg bisher aufgestellt hat – und dementsprechend schwierig war der Transport gewesen. Und auch das hatte für jede Menge Schnappschüsse gesorgt … (SZ/JF)

