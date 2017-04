Tschüss Platte! Weil es zu wenig Mieter gibt, wird in Bischofswerda ein ganzes Viertel abgerissen. Ein Symbol für den Wandel im Kreis.

Bereit für den Abriss: Die letzten Mieter haben das sogenannte Papageienviertel an der Bautzener Straße in Bischofswerda verlassen.



Still ist es zwischen den Häusern an der Bautzener Straße in Bischofswerda. Nur der Wind pfeift um die Ecke. Die letzten Mieter sind gegangen. Die Gegend, die in der Stadt als Papageienviertel bekannt ist, wirkt wie ausgestorben. Nur der Name erinnert noch daran, wie bunt und belebt die kleine Siedlung einst war. Nun dominieren das Grau – und die Tristesse. Doch der Mann, der bei den Wohnblöcken das Sagen hat, interessiert sich nicht für die beinahe gespenstische Atmosphäre. Andreas Wendler betrachtet das Viertel nüchtern. Dem Chef der städtischen Wohnungswirtschaft und Baugesellschaft (WuB) geht es in erster Linie um Zahlen und Fakten.

Die Daten, die er benötigt, findet Wendler hier: in seinem Büro im Zentrum von Bischofswerda. Ein heller Raum mit einem großen Tisch in der Mitte. Schwarze Aktenordner reihen sich aneinander. Wendler würde gern in München arbeiten, meint er scherzhaft. Dort, wo sich Mieter um die Wohnungen streiten. Doch er sitzt hier, in einer Stadt, die allein in den vergangenen fünf Jahren dreieinhalb Prozent der Einwohner verloren hat. Es gibt schönere Themen als Leerstand und Abriss. Doch Wendler weiß auch: „Das gehört eben dazu.“ Der WuB-Chef hat Routine. Nicht zum ersten Mal erklärt er, warum dem ehemals belebten Wohngebiet nun der Abriss droht. „Als wir uns zu diesem Schritt entschlossen haben, standen dort 30 Prozent der Wohnungen leer“, sagt er.

Leerstandsquote in Sachsen zwischen vier und 14 Prozent

Verlassene Räume, Wohnungen, die niemand mehr haben will: Damit beschäftigt sich auch der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Sachsen. Bei den mehr als 100 Unternehmen, die im Verband vertreten sind, waren Ende 2016 rund 29 000 Wohnungen nicht belegt. Damit ergibt sich aktuell eine Leerstandsquote von 4,6 Prozent in den sächsischen Großstädten und 13,4 Prozent im ländlichen Raum. Eine immer größer werdende Kluft, vor der Rainer Seifert, Direktor des Verbandes, warnt: „Wir müssen die Zuwanderung auf dem Land aktiv begleiten, um den Auswirkungen der demografischen Entwicklung und dem Schwarmverhalten der Menschen entgegenzuwirken.“

Worte, die im Büro in Bischofswerda zwischen Ordnern und Werbeprospekten an Bedeutung gewinnen. Eigentlich müsste die WuB in diesem Jahr einen Leerstand von 19 Prozent verzeichnen. Doch durch den Abriss der Plattenbauten verschwinden mit einem Mal 80 Wohnungen aus dem Bestand. Das senkt die Quote auf 11,5 Prozent. Für Wendler geht es in erster Linie um die Finanzen. „Viele denken, dass eine leere Wohnung nichts kostet. Aber das ist nicht so“, sagt er. Unter anderem müssen Grundsteuer und Versicherung weiterhin bezahlt werden. Fast 1 000 Euro pro Wohnung und Jahr kommen so zusammen, meint Wendler. Und es gibt noch einen Aspekt. Je mehr leerstehende Wohnungen es gibt, desto weniger Geld können die Vermieter verlangen. „Natürlich müssen wir dafür sorgen, dass die Mieten stabil bleiben. Andernfalls können wir die Objekte nicht halten“, erklärt der Vermieter.

Ungenutzte Räume auch in Kamenz

Auch das Statistische Landesamt hat sich mit dem Leerstand im Kreis Bautzen befasst – zuletzt allerdings 2011. Erst in vier Jahren wird es eine neue Statistik geben. Die alten Zahlen zeigen aber: Bischofswerda verzeichnete schon damals eine Leerstandsquote, die leicht über dem Durschnitt des Kreises lag. Ungenutzte Räume gab es auch in Kamenz. Heute stehen dort beim städtischen Vermieter 151 von 1 457 Wohnungen leer. Und es wird noch schlimmer. Das meint zumindest Andreas Wendler. Seine Kunden sind im Durchschnitt etwa 54 Jahre alt. Es gibt Extremfälle, da leben in einem Eingang nur noch Menschen über 70. Jederzeit muss der Vermieter damit rechnen, dass ein Bewohner in ein Pflegeheim wechselt oder sogar stirbt. Zwar ziehen auch junge Familien nach, doch es könnten mehr sein. Von der Wohnungsknappheit, den hohen Mieten in der Landeshauptstadt spürt Wendler noch nicht viel. Während sich die Dresdner um Bauflächen rund um Bischofswerda reißen, muss der Großvermieter immer wieder für seine Angebote werben – und sich notfalls eben auch von Häusern verabschieden.

Abriss – das ist nicht nur in Bischofswerda ein Thema. Allein im vergangenen Jahr wurden in Sachsen 640 Wohnungen vom Markt genommen. Auch in Bautzen. Vier Hauseingänge auf der Einsteinstraße mussten weichen. Der Grund: Jede zweite Wohnung stand in dem Gebäude leer, erklärt André Hassa. Er ist Vorstandsmitglied bei der Wohnungsbaugenossenschaft Einheit. Die Unterhaltungskosten der Häuser seien nicht mehr tragbar, eine Sanierung zu teuer gewesen, meint er.

Protest wegen des Abrisses

Rechtzeitig hat Wendler die restlichen Mieter des Papageienviertels über den Abriss informiert. Der Protest blieb nicht aus. „Da kommen Emotionen hoch, weil man sich schön eingerichtet hat, oder dort schon viele Jahre lebt“, sagt er. Wendler hat Verständnis. Doch er ist sich auch sicher: Würde er die Mieter in fünf Jahren fragen, würde keiner mehr zurück wollen.

Der Vermieter hat für den Abriss der drei Häuser Fördermittel beantragt. Sobald er das Geld bekommt, bestellt der WuB-Chef die Bagger. Wenn es nach ihm geht, am besten noch in diesem Jahr. Dann verschwinden die Plattenbauten, die verwaisten Balkone, die grauen Fassaden – und es entsteht Platz für Neues. Wendler könnte sich vorstellen, dass aus dem Areal Bauland wird. Ihm gefällt die Vorstellung, dass sich dort Familien ein kleines Haus bauen, und so auf dem Gelände wieder Leben einzieht. Noch sei das allerdings reine Spekulation.

