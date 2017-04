Tschüss Kreisverkehr Die Brücke über die Müglitz in Dohna ist fertig. Dafür muss der beliebte Kuxberg-Kreisel weichen.

Mit dem Kreisel am Kuxberg fließt der Verkehr besser, finden die Autofahrer. Trotzdem wird der provisorische Kreisverkehr wieder abgebaut. © Archivfoto/Katja Frohberg

Mal wurde gebaut und stand eine Ampel, mal nicht: Nun gehört beides der Vergangenheit an. Die Brücke über die Müglitz auf der Weesensteiner Straße in Dohna ist fertig. Nach fast zwölf Monaten Arbeit und dem Ende auch der Restarbeiten wird die Brücke am Freitag wieder offiziell für den Verkehr freigegeben.

Es handelt sich um einen Ersatzneubau der Brücke. Gleichzeitig wurden rund 80 Meter Straße erneuert und umfangreiche Leitungen in das und am Bauwerk verlegt. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 860 000 Euro, wovon der Landkreis 190 000 Euro bezahlte. Der Großteil kam über Fördermittel für den kommunalen Straßen- und Brückenbau. Dohna ist froh über die Bau und die Fertigstellung, weil Brücke und Straße nun in Ordnung sind und weil die Umleitungen enden.

Es endet aber auch die Zeit des provisorischen Kreisverkehrs am Kuxberg. Der war notwendig, um die Erreichbarkeit der Stadt zu gewährleisten. Der Kreisverkehr hat sich im Großen und Ganzen bewährt und die unübersichtliche Kreuzung entschärft. Im Winter jedoch hatten vor allem aus dem Tal kommende Lkws an der Steigung Probleme. Dennoch hatten einige, darunter auch die Stadt Dohna, den Wunsch, der Kreisverkehr solle doch bleiben.

Bis zuletzt schien das durchaus möglich und nicht ganz ausgeschlossen. Nun aber verkündet das Landratsamt: Der provisorische Kreisverkehr wird voraussichtlich im Mai/Juni wieder abgebaut. Dann wird es noch einmal im Bereich des Kuxberges zu Verkehrseinschränkungen kommen. (SZ/sab)

