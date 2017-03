Tschüss, Herr Lehmann! Wenn man Tausenden Kamenzer Kindern etwas über den Brandschutz lehrt, bleibt viel hängen. Vor allem Erinnerungen.

Bereits Ende Juli wurde er von der Stadt verabschiedet. Natürlich kamen dazu einige seiner Schützlinge

Als Werner Lehmann seine Arbeit 2009 als Brandschutzerzieher für die Stadt aufnahm, wussten plötzlich alle Kindergartenkinder genau, wie man ein Streichholz richtig anzündet. Und haben es in vielen Fällen daheim den Eltern am Abendbrottisch auch erklärt. „Die Mama steckt nämlich das abgebrannte Holz immer wieder in die Schachtel zurück“, wusste leider nicht nur der kleine Rico. Dass man so etwas nicht tut, hat Werner Lehmann ihnen kindgerecht, aber fachmännisch beigebracht. Dafür war der „Herr Lehmann“ bekannt. Dafür und für seine fröhlich-direkte Art liebten ihn die Mädchen und Jungen.

Sieben Jahre besuchte er die Kitas und Grundschulen der Lessingstadt. Und auch Schönteichens. 25 Stunden pro Woche standen ihm dafür zur Verfügung. Oft wurden es am Ende mehr. Nun ist der 64-Jährige im Ruhestand. Seit August ruht leider auch die Brandschutzerziehung in Kamenz. Doch Abhilfe naht. Ab 1. April übernimmt ein neuer Kamerad aus Wiesa diese wichtige Aufgabe. „Man sollte die Brandschutzerziehung nicht unterschätzen“, weiß Werner Lehmann. Auch, weil sie den Feuerwehren langersehnten Nachwuchs ins Haus bringt. „Durch seine zusätzlich angebotenen Arbeitsgemeinschaften wurde die Basis für die Jugendfeuerwehren beider Orte geschaffen“, sagte auch die Feuerwehr Kamenz-Stadt bei der jüngsten Ehrung bei der Jahreshauptversammlung. Seit fast 45 Jahren ist Werner Lehmann Mitglied dieser Wehr. Einer mit Herzblut. Der früher unzählige Einsätze mitfuhr, später an der Gulaschkanone seine legendären Erbseneintöpfe kochte. Auch nach dem Renteneintritt will er sich so lange es geht, in der Feuerwehr engagieren. Der aktive Dienst fällt aus gesundheitlichen Gründen immer schwerer. „Ich strebe die Altersabteilung an. Und trete etwas kürzer“, erzählt er. Zu tun gäbe es genug. „Einfach mal nix machen. Davon hatte ich immer viel zu wenig im Leben“, schmunzelt er …

Kleine Notrufanlage dabei

Dass die Kinder, Lehrer und Erzieher ihm aber irgendwie fehlen, das merkte er letzten Herbst trotzdem schnell. „Ich könnte ein Buch mit dem Erlebten schreiben“, sagt der Rentner. Bei allem wichtigen Hintergrund waren es vor allem die Begegnungen mit den kleinen Menschlein, die ihn faszinierten. „So eine Arbeit muss einem Spaß machen“, weiß Werner Lehmann. „Und man muss den Kindern auf Augenhöhe begegnen!“ Dafür quetschte sich der große Mann sieben Jahre lang auf kleine Kindergartenstühle. Seine Schützlinge drückten sich meistens die Nasen am Fenster platt, ehe er mit seinem roten Brandschutzmobil vorfuhr. Die Kindergartenkinder lernten von ihrem Herrn Lehmann, wie man eine Kerze richtig an- und ausmacht, dass immer ein Glas Wasser daneben stehen sollte, was bei Halloween, Weihnachten und dem Hexenfeuer alles passieren kann oder wie man einen Notruf bedient. Dafür hatte er sogar eine kleine Notrufanlage mit zwei Telefonen anfertigen lassen.

Eine Prüfung zum Schluss

Er brachte Uniformen der Jugendfeuerwehr in die Einrichtungen, erklärte Technik und ließ die Kinder ins Brandschutzmobil steigen. Ab und zu kam ein Kamerad der jeweiligen Ortsfeuerwehr mit in die Kita und zeigte dem Nachwuchs, was so ein Feuerwehrmann alles so mit sich herumträgt. Drei Kinder schwer ist die Ausrüstung mitunter. Am Ende standen eine Prüfung mit Urkunde und der Besuch des Depots an. Bei den Ganztagsangeboten der Grundschulen ging es natürlich noch technischer zur Sache. Hier wurden künftige Jugendfeuerwehrleute herangezogen.

„Ich danke allen, die meine Arbeit unterstützt haben. Vor allem der Stadtwehrleitung, aber auch den Verantwortlichen bei den Ortsteilfeuerwehren. Und der Stadt selbst. Mir hat das Ganze Spaß gemacht und ich wünsche meinem Nachfolger ein glückliches Händchen und ebenso tolle Erlebnisse“, so Werner Lehmann. Die Förderung der Brandschutzerziehung ist wichtig. Und vorgeschrieben. So stehe es auch im Sächsischen Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Im Absatz eins, Punkt sieben nämlich. Werner Lehmann pocht darauf. Denn auch wenn die Arbeit Spaß machte – nur zum Spaß darf sie nicht gemacht werden.

