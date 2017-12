© dpa

Tschirner und Ulmen

in Polizei-Gewerkschaft

Die „Tatort“-Kommissare Nora Tschirner (36) und Christian Ulmen (42) sind nun zumindest ehrenhalber auch im echten Leben Polizisten. Die Schauspieler wurden bei der Premierenfeier ihres neuen Falls in Weimar als Ehrenmitglieder in die Gewerkschaft der Polizei Thüringen aufgenommen. „Es war uns als Gewerkschaft der Polizei ein Bedürfnis, unseren beiden Film-Kommissaren ein Gefühl von Heimat zu geben“, zitierte der MDR Gewerkschaftschef Kai Christ. Als Ermittlerpaar Dorn und Lessing lösen Tschirner und Ulmen seit 2013 in Weimar besonders kuriose Fälle. Am 26. Dezember jagen sie im Film „Der wüste Gobi“ einen Frauenwürger. (dpa) Foto. dpa

zur Startseite