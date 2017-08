Tschernobyl-Kinder basteln bei Oeses Auf dem Öko-Bauernhof ging es einen Tag lang fröhlich und kunterbunt zu.

Einen Tag lang laden Danny und Karl Oese die Radeberger Tschernobyl-Kinder auf ihren Hof zum bunten Kinderfest ein. © privat

Diese Fahrt von Radeberg hinüber nach Seifersdorf ist jedes Jahr ein besonderer Höhepunkt für die Kinder aus der weißrussischen Region Buda Koschelewo, die sich auf Einladung des Radeberger Tschernobyl-Vereins im August drei Wochen lang in Radeberg erholen können. Und jeden Sommer nimmt die Seifersdorfer Öko-Landwirtsfamilie von Danny und Karl Oese neben ihren Kindern Johanna, Valentin und Jonathan dann noch zwei Tschernobylkinder bei sich auf dem heimischen Hof in Seifersdorf auf – und sie laden dann auch die komplette Tschernobylkinder-Gruppe einen Tag lang auf ihren Hof ein. Auch diesmal verbrachten die insgesamt 26 weißrussischen Gastkinder mit ihren Betreuern diesen besonderen Tag hier; es wurde gebastelt, gespielt, gegessen und am Nachmittag schaute als Überraschung auch noch Clown Addel vorbei.

Und dieses Mal hatten die Oeses auch das Wetter auf ihrer Seite. In den letzten Jahren regnete es an diesem Tag bekanntlich immer. Und so wurde es ein wirklich großartiger Tag, schwärmten die Kinder anschließend. (SZ)

