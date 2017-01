Tschernobyl-Initiative hilft betroffenen Familien Weißrussische Kinder erleben diese Woche in Rosenthal erholsame Ferien. Es gab aber eine nächtliche Schrecksekunde.

Der Rosenthaler Porzellan-Künstler Jürgen Havekost hatte Kinder aus der Region um Tschernobyl bei sich im Atelier zu Gast. © Norbert Millauer

Alle Augen sind auf Jürgen Havekosts Hände gerichtet. Aufmerksam verfolgen die Kinder, wie der Porzellan-Künstler in seinem Rosenthaler Atelier eine Tasse bemalt. Das wollen die jungen Zuschauer in ihren Arbeitskitteln auch mal selbst probieren. Nach den ersten Pinselstrichen löst sich die Anspannung, Lachen erfüllt den Raum. In dieser Woche weilen wieder 25 Kinder, die aus der Region Bragin in Weißrussland stammen, einem von der Atomkatastrophe in Tschernobyl betroffenen Gebiet, in Rosenthal. Jetzt wohnen sie im Rüstzeitenheim „Reimer Mager“ des evangelischen Kirchenbezirkes Pirna. Inzwischen sind es Kinder der ersten Generation, die vor 25 Jahren zu einem Erholungsaufenthalt in Rosenthal weilten. Seitdem existiert die Verbindung. Es sind freundschaftliche Beziehungen nicht nur zur Kirchgemeinde, sondern auch zwischen vielen Familien entstanden, die sich zum Teil schon gegenseitig besucht haben.

Die Projektgruppe „Kinder von Tschernobyl“ der Kirchgemeinde Rosenthal-Langenhennersdorf will den Kindern mit ihren drei Betreuerinnen unbeschwerte Wintertage verschaffen. Finanziert werden die Aufenthalte durch Spenden. Unter der Leitung von Pfarrer i.R. Günter Hartmann werden Ausflüge und besondere Erlebnisse organisiert, wie der in Havekosts Atelier. Während eine Gruppe der Kinder in der Keramikwerkstatt bastelte, tobte sich die andere in der Turnhalle der Schule aus. Am nächsten Tag war Dohna das Ziel.

Doch ganz so unbeschwert wie gehofft war der Aufenthalt nicht für alle. „Mitten in der Nacht hatte es an unserer Tür geklingelt“, erzählt die Rosenthalerin Ulrike Hartmann. Eines der Kinder war ernsthaft erkrankt. Ein Notarzt musste gerufen werden. „Obwohl die Straßen tief verschneit waren, sind Notarzt und Rettungssanitäter schnell vor Ort gewesen“, sagt Ulrike Hartmann dankbar. Dem Kind geht es inzwischen wieder besser. Am Sonntag, dem 22. Januar, wird ab 14.30 Uhr zum „Tag der offenen Tür“ eingeladen. Er beginnt traditionell mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Rosenthaler Kirche. Anschließend gibt es ein gemeinsames Kaffeetrinken und ein kleines Programm der weißrussischen Gäste, zu dem jeder herzlich eingeladen ist, heißt es von den Organisatoren.

