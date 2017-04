Tschernobyl-Helfer sind „Verein des Jahres 2016“ Die Kamenzer Initiative „Kinder von Tschernobyl“ gibt es seit der Wende. Jetzt erfährt der Verein eine längst verdiente Ehrung.

Tschernobylkinder verleben schöne Ferientage in Kamenz.

Der Kamenzer Verein „Initiative Kinder von Tschernobyl ist am Donnerstagabend von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden als Verein des Jahres 2016 geehrt worden. Der Verein kam zusammen mit zwei weiteren Vereinen auf Platz 1 und erhielt dafür 3000 Euro.

Insgesamt prämierte die Regionalbank zusammen mit der SZ als Medienpartner neun Vereine für ein überdurchschnittliches Engagement im vergangenen Jahr. In der Kategorie Kultur lag der Schlossverein Struppen vorn, in der Kategorie Sport der Basketballclub Dresden und in der Kategorie Soziales die Kamenzer Initiative Kinder von Tschernobyl. Auf die Plätze 2 und 3 kamen der Förderverein Schauanlage und Museum der Granitindustrie, Haselbachtal (2000 Euro), die Erinnerungswerkstatt Dresden „Denk Mal Fort!“ (1000 Euro), der Cheerleader-Verein Arrows Pirna (2000 Euro) , der SV Steina 1885 (1000 Euro), das Spielprojekt Dresden (2000 Euro) und die Kuppelhalle Tharandt (1000 Euro). Eine Jury aus Sparkasse und SZ wählte die neun Gewinner aus insgesamt 199 Bewerbern. Der SV Steina erhielt nach einer Online-Abstimmung zusätzlich den mit 1500 Euro dotierten Publikumspreis. Überreicht wurde die Auszeichnung bei einer Gala im Lebendigen Haus am Dresdner Zwinger. (SZ)

Überaus aktiv

Die Initiative „Kinder von Tschernobyl“ war auch im Sommer 2016 überaus aktiv gewesen. Erst verlebten 14 Mädchen und Jungen im Juni drei Ferienwochen bei Gasteltern in Kamenz und Umgebung, dann waren im August 20 diabeteskranke Kinder aus dem Raum Tschernobyl im Vereinskinderhaus in der Fichtestraße zu Gast. Nun wurde das mehr als 25-jährige Engagement des Vereins um Ideengeber Georg Tietzen, der immer noch mit an der Spitze steht, endlich mit einer längst verdienten Ehrung bedacht: Es ist der 1. Platz im Wettstreits um den „Vereins des Jahres 2016“ in der Kategorie Soziales, den die Ostsächsische Sparkasse Dresden gemeinsam mit der SZ als Medienpartner ausgelobt hat. Die Auszeichnung ist mit 3000 Euro verbunden – Geld, das die ehrenamtlichen Helfer garantiert gut gebrauchen werden. Georg Tietzen: „Wir wollen vom 28. Juli bis 24. August auch in diesem Jahr 20 diabeteskranke Kinder mit fünf Betreuerinnen aufnehmen.“ Die weißrussischen Mädchen und Jungen erfahren in Theorie und Praxis, wie man mit der schweren Krankheit besser umgehen lernt.

Das ist natürlich mit einem vielseitigen und interessanten Erholungsprogramm verbunden. „Wir hoffen, dass sich wieder viele Firmen, Einrichtungen und Vereine an der Gestaltung dieses Programms beteiligen.“ Und Geld kostet die Betreuung natürlich auch, und die Siegprämie wird schnell ausgegeben sein.Seit der Wende engagiert sich der Kamenzer Verein mit großem Einsatz bei der Bewältigung der Folgen der größten Reaktorkatastrophe unserer Zeit. Das war auch aufreibend, und fast hätte sich der Verein im letzten Oktober aufgegeben, weil sich die ja auch ältere gewordene Vorstandsspitze vor allem aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen musste. Zum Glück konnten andere in die Bresche springen. Dem neuen Vorstand gehören Frank Löhnert als Vorsitzender, Raymund Skatula und Georg Tietzen als Stellvertreter und Gerswit Abt als Finanzwart an. Außerdem zählen Peter Zschornack und Hubert Abt dazu. Der neue Vorstand hofft nun auf die Unterstützung der Bevölkerung wie in den letzten Jahren. Er ist mittwochs von 15 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr im Vereinskinderhaus sowie telefonisch unter 03578 304404 zu erreichen. Die Vorstandssitzungen finden am 29. März, 19. April, 10. und 24. Mai jeweils um 18 Uhr statt und sind öffentlich. Und am 29. April plant der Verein von 9 bis 12 Uhr einen Frühjahrsputz am Vereinskinderhaus. Die ehrenamtliche Arbeit geht also immer weiter.

