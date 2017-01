Tschechisches Drama in acht Akten Lieber spät als nie. Fünf Jahre nach der Tat wird ein Dieb verurteilt. Er war für das Gericht jahrelang nicht erreichbar. Aus einem einfachen Grund.

Vor allem auf hochwertiges Parfüm hatte es der Angeklagte und seine Mittäter bei Diebstählen in Deutschland abgesehen. Jahrelang konnte er nicht belangt werden. Dann machte er einen Fehler. © Steffen Füssel

Irgendwann machen sie einen Fehler. Selbst der raffinierteste Straftäter tappt mal in die Falle. So ging es jetzt einem 38 Jahre alten Tschechen. Fünf Jahre nach der Tat sitzt der Mann nun doch vor dem Meißner Amtsgericht. Er trägt den Nachnamen eines berühmten Komponisten seines Heimatlandes. Doch das Stück, das er aufführt, ist keine Oper, eher ein Drama. Und es ist noch nicht zu Ende.

Erster Akt: Der spielt im Jahr 2011. Der Mann wird gemeinsam mit anderen beim Klauen in einem Dresdner Supermarkt erwischt. Dort hatte er Werkzeuge, Navigationsgeräte und Kosmetik im Gesamtwert von insgesamt rund 1 300 Euro geklaut. Zur Verhandlung am Amtsgericht Dresden erscheint er nicht. Per Strafbefehl verhängt das Gericht eine Geldstrafe von 40 Tagesätzen. Die bezahlt er nicht.

Zweiter Akt. Erneut schlägt der Mann in Deutschland auf. Und erneut klaut er mit anderen, diesmal im Kaufland in Radebeul. Seine Mittäter sacken Parfüm für 438 Euro in den Rucksack. Der Ladendetektiv erwischt die Diebe, während der Angeklagte auf dem Parkplatz mit dem Auto wartet. Doch er ist nicht bloß gefahren. Auf den Parfümflaschen finden sich auch seine Fingerabdrücke.

Dritter Akt. Auch zur Verhandlung in Meißen erscheint er nicht. Das Gericht erlässt Haftbefehl.

Vierter Akt. Für das Meißner Amtsgericht ist der Mann weiterhin nicht zu erreichen. Das hat einen einfachen Grund. Er sitzt in Tschechien eine zweijährige Haftstrafe wegen Diebstahls ab. Im September vorigen Jahres wird er entlassen.

Fünfter Akt. Keine drei Monate nach der Haftentlassung ist er wieder in Deutschland. Und wird erneut beim Klauen erwischt, diesmal in Pirna. Er habe seine finanzielle Situation verbessern und für seine Kinder etwas zu Weihnachten kaufen wollen, sagt er. Die Diebstähle waren allerdings am 28. Dezember. Als er gefasst wird, stellt die Polizei fest, dass gegen ihn Haftbefehl vorliegt und er seine Geldstrafe nicht bezahlt hat. Er kommt ins Gefängnis, sitzt jetzt die 40 Tage ab.

Sechster Akt. Verhandlung am Mittwoch in Meißen wegen der Diebstähle von vor fünf Jahren. Staatsanwältin und Richter sehen gewerbsmäßigen Diebstahl. Er wird zu einer Haftstrafe von vier Monaten verurteilt. Ohne Bewährung. Zuvor hatte er noch um ein mildes Urteil gebettelt. Nie, nie wieder werde er nach Deutschland einreisen, versicherte der Vater zweier Kinder dem Richter. Er möge doch eine Einreisesperre gegen ihn als Strafe verhängen.

Siebenter Akt. Der ist noch nicht geschrieben. In Tschechien jedenfalls erwartet ihn im Januar das nächste Strafverfahren wegen Diebstahls.

Achter Akt. Auch der steht noch aus. Wegen der Diebstähle in Pirna wird er sich vor dem dortigen Amtsgericht verantworten müssen.

Mit der Strafe in Meißen ist er diesmal gut weggekommen. Ein Polizist, der als Zeuge geladen war und die Verhandlung bis zum Ende verfolgte, sprach danach von einem verspäteten Weihnachtsgeschenk. Wenn er Glück hat, kann der Tscheche sogar noch die Ersatzfreiheitsstrafe, die er gerade absitzt, vorzeitig beenden. Dann freilich müsste sich jemand finden, der für ihn die vom Amtsgericht Dresden verhängte Geldstrafe bezahlt.

