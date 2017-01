Tschechische Wirte haben es schwer Gaststätten im Nachbarland haben jetzt Registrierkassenpflicht. Das bringt mehr Arbeit und höhere Preise.

In Benecko, einem Wintersportort im westlichen Riesengebirge, ist der Kiosk für Langläufer geschlossen. Daher nutzen Gäste das nahe Hotel Zaly, um sich zu stärken. © Petra Laurin

Beim Bier sind es rund fünf Kronen (etwa 20 Cent), beim Essen um die zehn Kronen (40 Cent), die in- wie ausländische Gaststättenbesucher in Tschechien jetzt mehr berappen müssen. Seit die Gastwirte beim Nachbarn wie gesetzlich vorgeschrieben Registrierkassen haben müssen, sind die Preise gestiegen. Die Gastwirte legen den Mehraufwand für die neue Art der elektronischen Umsatzerfassung auf den Kneipenbesucher um.

Das elektronische Umsatzregister ist ein System, das die Rechnung direkt an ein Register im tschechischen Finanzministerium sendet. Damit soll Steuerbetrug verhindert werden. Außerdem erhält jeder Gast einen Beleg über seine Rechnung.

Die neuen Registrierkassen seien nicht der alleinige Grund für Preiserhöhungen, sind sich die Gastwirte einig. Alle Preise seien in Tschechien gestiegen, behaupten sie. Diesel-Kraftstoff sei teurer geworden, ebenso alle Lebensmittel. Brauereien hätten schon vor zwei Monaten höhere Preise eingeführt, sagt Ivan Duleb, Besitzer der Gaststätte Plzenka in Liberec. „Und auch die Löhne sind gestiegen“, ergänzt er.

Einen großen Rückgang der Biernachfrage könne man derzeit noch nicht wahrnehmen. „Es ist noch zu früh, das im Zusammenhang mit den gestiegenen Preisen zu bewerten“, meint Petr Hostas. Er ist Direktor der Brauerei in Vratislavice (Maffersdorf). „In drei Monaten werden wir klüger sein“, sagt er im SZ-Gespräch. Er rechnet damit, dass höchstens zehn Prozent seiner Kunden abspringen könnten. Momentan hat er keinen Anlass zur Beunruhigung. „Keiner der Kunden unserer Brauerei hat bisher Lieferungen abbestellt“, sagt der Brauerei-Direktor.

Die Brauerei betreibt selbst zwei Gaststätten. Eine in Prag und eine direkt vor dem Brauereitor. Für die Registrierkasse in der tschechischen Hauptstadt hat Hostas 5 000 Kronen (180 Euro) bezahlt. An den Mobilfunkanbieter muss er nun 350 Kronen (13 Euro) als Monatspauschale bezahlen. In seiner Heimatkneipe hat er einen vorhandenen Computer nutzen können und braucht dafür nichts extra zu zahlen.

Für die Gastwirte im Landkreis Liberec ist die Sache mit der Umsatzsteuererfassung eine unangenehme Pflicht. Im Vorjahr hatten sie versucht, eine Gesetzesnovellierung zu erreichen. Die Gastronomen wollten, dass nur die Umsätze der mehrwertsteuerpflichtigen Betriebe einmal im Monat gemeldet würden. Das fand aber kein Gehör. So müssen sie mit dem Mehraufwand klarkommen.

Der Besitzer des Erholungszentrums U Capa (Beim Storch) in Prichovice beispielsweise verzichtet in diesem Jahr auf die Eisbar, die er immer im Winter draußen angeboten hat. „Ich will mich um das Wohl der Gäste kümmern und nicht Meldungen für das Finanzamt auslösen“, sagt er.

Und so treibt die neue Gesetzeslage auch skurrile Blüten, indem die Tschechen der elektronischen Umsatzsteuererfassung gleich mehrere neue Namen verpassten. Umgangssprachlich wird die Abkürzung EET (elektronicka evidence trzeb) verwendet. Für den Preisaufschlag, den viele Gastwirte vom Kunden verlangen, haben sie die „Babis-Gebühr“ erfunden – nach dem Finanzminister Andrej Babis, der die Registrierpflicht in Tschechien durchsetzte.

Diese Pflicht hat allen Befürchtungen zum Trotz nicht zum Kneipensterben in Tschechien geführt. Zum Jahresende schlossen im Kreis Liberec 16 Kneipen. Das sind vier weniger als noch ein Jahr zuvor. „Im November und Dezember 2016 wurden beim Gewerbeamt 102 neue Unternehmen in der Gastronomie angemeldet“, informiert Marketa Dedkova, die Sprecherin des Kreises Liberec.

Dagegen waren es 2015 im gleichen Zeitraum nur 57 Gastronomen, die ein Gewerbe anmeldeten, ergänzt die Sprecherin. Zurzeit gibt es im Kreis Liberec 6 528 Gaststätten, 362 mehr als noch vor einem Jahr, so Frau Dedkova.

