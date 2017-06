Tschechische Oldtimer rollen an Beim Dorf-, Sport- und Sonnenwendfest in Seifersdorf dreht sich am Wochenende vieles. Unter anderem historische Autoräder.

Vielleich kommt auch solch ein Skoda-Felicia-Oldtimer nach Seifersdorf. © Fotio: Archiv SZ

Die Seifersdorfer Vereine organisieren am kommenden Wochenende ihr Dorf-, Sport- und Sonnenwendfest mit dem Oldtimertreffen. Die Oldtimerfreunde stellen ihr Treffen immer unter ein besonderes Motto. Dieses Jahr sind vor allem historische Fahrzeuge, die in der Tschechoslowakei produziert wurden, eingeladen. Ihre Besitzer reisen am Freitag, ab 17 Uhr, an. Am Sonnabend, um 11 Uhr, wird die Sonderschau eröffnet, und am Sonntag machen sich die Skodas, Jawas und was es sonst noch gibt aus böhmischer Produktion auf zur großen Ausfahrt. Diese führt über Borlas, Lübau, Rabenau, Oelsa und Malter wieder zurück zum Festplatz in Seifersdorf.

Am Sonnabend beginnt um 9 Uhr das Kindersportfest in der Turnhalle und um 13 Uhr das Volleyballturnier auf dem Reitplatz. Abends um 17 Uhr wandern die Seifersdorfer vom Parkplatz am Sportlerheim zum Sonnenwendfeuer, das um 21.30 Uhr angezündet wird. Am Sonntag beginnt um 10 Uhr das Programm der Voltigierer auf dem Holzpferd, und um 14 Uhr startet das Vogelschießen. Schließlich klingt das Fest nach der Ehrung des Schützenkönigs um 17 Uhr aus. (SZ/fh)

