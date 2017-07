Tschechische Lehrer für sorbische Schulen Mit dem eigenen pädagogischen Nachwuchs lässt sich der Bedarf nicht decken. Deshalb geht der Freistaat jetzt neue Wege.

© dpa

Um dem Mangel an sorbischsprachigen Lehrern entgegenzuwirken, setzt der Freistaat jetzt offenbar verstärkt auf Pädogogen aus Tschechien. In speziellen Kursen will das Land ab diesem Sommer Fachkräfte aus dem Nachbarland fit fürs Unterrichten an sorbischen Schulen machen. Die Qualifizierung soll im August starten und voraussichtlich ein Jahr dauern. In dieser Zeit soll den Bewerbern die obersorbische Sprache vermittelt werden. Darüber hinaus werden die Lehrer in Seminaren mit dem sächsischen Schulwesen und dem pädagogischen Alltag vertraut gemacht.

Als Ort für die Ausbildung ist Bautzen im Gespräch. Weitere Details wollte das Kultusministerium in Dresden noch nicht nennen. Die Lehrer sollen nach Informationen der SZ künftig sowohl Sorbischunterricht als auch Fachunterricht in sorbischer Sprache halten. Aktuell werden zu wenige Lehrer an den Hochschulen ausgebildet, um den Bedarf zu decken. (SZ/sko)

zur Startseite