Tschechisch-Kurs für Anfänger

Der Kompaktkurs Begegnungssprache Tschechisch in der Schlottwitzer Begegnungsstätte Boot legt eine Winterpause ein. „Eine Fortsetzung ist ab dem 22. März geplant“, sagt Kursleiterin Alena Naumann. Auch die nächsten zehn Treffen werden wieder mittwochs ab 17 Uhr stattfinden, kündigt sie an. Da ein oder zwei Teilnehmer aussteigen werden, können Interessierte nach der Winterpause dazustoßen. Dazu müssten sie lediglich geringe Vorkenntnisse mitbringen.

Da Frau Naumann inzwischen weitere Anfragen bekommen hat, möchte sie einen neuen Tschechisch-Kurs unter dem Titel „Begegnungssprache“ beginnen. Hier müssen die Teilnehmer keine Vorkenntnisse mitbringen. Der Kurs werde voraussichtlich zwölfmal jeweils mittwochs ab 10 Uhr in Altenberg laufen. Der Beginn ist Ende April geplant. „Interessenten können sich jedoch schon jetzt bei mir per E-Mail oder telefonisch melden“, sagt Frau Naumann. Dann gibt es weitere Informationen. Der Ort, an dem dieser Kurs stattfinden wird, steht noch nicht fest. (SZ/mb)

Kontakt: Alena Naumann, 0174 9247710

alena.naumann@googlemail.com

