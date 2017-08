Tschechien schafft Flut-Stauraum für Sachsen Mehr Staubecken, mehr Dämme, verbreiterte Flüsse – es fehlt aber an natürlichem Hochwasserschutz, sagen Kritiker.

Hochwasserschutz für die sächsischen Elbe-Anwohner beginnt in Tschechien. Seit dem auch für Tschechien verheerenden Hochwasser 2002 mit 17 Toten hat sich im Nachbarland viel getan. Die SZ gibt einen Überblick über die wichtigsten Maßnahmen.

An erster Stelle stand die Ertüchtigung der Städte und Gemeinden für den Hochwasserschutz im gesamten Elbe-Einzugsgebiet, zu dem auch die Moldau und die Ohre (Eger) mit ihren Nebenflüssen gehören. Viele Städte hatten bis dahin de facto keinen Hochwasserschutz, wie die Stadt Decin. „Das hat sich deutlich verbessert“, versichert Stadt-Sprecherin Marketa Lakoma.

Das linke Ufer ist dank stationärer und mobiler Schutzwände und Dämme vor einem 20-jährigen Hochwasser geschützt, das rechte sogar vor einem Jahrhunderthochwasser wie 2002. „Den Unterschied merkten wir 2013, als es uns gelang, eine Straßenbrücke offen zu halten“, resümiert Lakoma. „Geholfen haben aber auch die neu eingebauten Rückstausicherungen in der Kanalisation“, so Lakoma weiter.

Keine neuen Überflutungsflächen

Vor allem aber hat sich der Informationsfluss stark verbessert. Das kommt auch Sachsen zugute. Der Prognosezeitraum wurde dank besserer Messdaten und Modellrechnungen von 24 auf 48 Stunden erhöht. Für Dresden bedeutet das eine Vorhersagezeit von nunmehr 60 Stunden.

„Ein zweiter Schwerpunkt war die Verbreiterung von Bächen und Flüssen, die Entschlammung und Sanierung von Teichen sowie die Ertüchtigung von Stauanlagen und der Neubau von Poldern“, zählt Jana Burianova vom Wasserbetrieb Elbe Povodi Labe auf. Vor allem die letzten beiden Maßnahmen haben indirekt Einfluss auf den Verlauf eines Hochwassers an der deutschen Elbe. Je mehr Wasser in Tschechien aufgehalten bzw. sein Abfluss verzögert wird, desto geringer fällt die Scheitelwelle in Deutschland aus.

„Die meisten Polder sind zwar klein, haben aber zusammen großes Potenzial“, sagt Petr Kubala. Der Chef des Moldau-Wasserbetriebs Povodi Vltava ist auch Präsident der Internationalen Kommission zum Schutz der Elbe (IKSE), die den Hochwasserschutz in beiden Ländern koordiniert. In Tschechien wurden in den vergangenen 15 Jahren 120 Rückhaltebecken gebaut. Die 15 größten von ihnen fassen zusammen über fünf Millionen Kubikmeter. Natürliche Überflutungsflächen sind hingegen keine entstanden. „Die Möglichkeiten sind von der Oberflächenstruktur begrenzt. Hier fehlen, anders als in Deutschland, die breiten Flussauen“, sagt Kubala. Dort, wo sich die Elbe ausbreiten kann, wie bei Litomerice, wurden wenigstens keine neuen Barrieren errichtet.

Die zweite Säule, ein Hochwasser abzumildern, sind Talsperren. Allein sämtliche Moldau-Talsperren weisen mit einem Stauvolumen von fast 1,9 Milliarden Kubikmetern fast die Hälfte des im gesamten Elbeeinzugsgebiet vorhandenen Stauraums auf. Die Talsperren standen bei den letzten Hochwassern wiederholt in der Kritik, im Vorfeld nicht ausreichend Wasser abgelassen zu haben. „Nur ein kleiner Teil des Volumens ist für den Hochwasserschutz vorgesehen“, stellt Kubala richtig. Die Hauptaufgabe der Kaskaden ist die Verbesserung des Pegels in Trockenzeiten, um die Schifffahrt zu gewährleisten. „Deshalb wird ihre Wirkung häufig überschätzt“, sagt Kubala. Trotzdem können sie dafür sorgen, wertvolle Zeit zu gewinnen.

„In den vergangenen 20 Jahren konnten wir aber keine einzige neue Talsperre bauen“, bedauert Jana Burianova von Povodi Labe. Der Widerstand in der Bevölkerung und von Umweltgruppen sei zu hoch. Aber durch die Sanierung und den Ausbau bestehender Stauanlagen sei das Retentionspotenzial erweitert worden. Allein der Stauraum der Moldau-Kaskaden wurde um 30 Millionen Kubikmeter erhöht, was in etwa dem Stauvolumen von zwei Klingenberg-Talsperren entspricht.

Umdenken deutet sich an

Die Konzentration allein auf technischen Hochwasserschutz kritisiert Jana Vitnerova von der Umweltschutzorganisation Arnika. „Hochwasser entstehen in kleinen Bachläufen, die unter dem Mantel des Hochwasserschutzes in den letzten Jahren begradigt und verbreitert wurden. Auch die Elbe selbst hat viel von ihren Auen, Mäandern und toten Armen verloren“, schildert Vitnerova die aus ihrer Sicht größten Probleme in Tschechien. Sie ist überzeugt, dass auch an der tschechischen Elbe Raum für Überflutungsflächen ist.

Ein Umdenken deutet sich mit einer neuen Regierungskonzeption gegen Trockenheit an. Die Maßnahmen dort lesen sich wie ein Forderungskatalog der Umweltschützer. „Das Manko der Konzeption ist ihr empfehlender Charakter. Es bleibt abzuwarten, was davon realisiert wird“, bleibt Vitnerova zurückhaltend.

