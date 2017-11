Tschechien ist Thema bei Unternehmern Auf dem Bischofswerdaer Butterberg geht es um wirtschaftliche Kooperationen mit Firmen aus dem Nachbarland.

Unternehmer treffen sich im Berggasthof Butterberg. © PR

Rund 100 Unternehmer aus Bischofswerda und umliegenden Gemeinden werden am Freitagabend im Berggasthof Butterberg erwartet. Ausgerichtet wird der Unternehmerempfang von der Stadtverwaltung, der Industrie- und Handelskammer (IHK) und der Handwerkskammer Dresden. In diesem Jahr rücken die Veranstalter die sächsisch-tschechischen Wirtschaftsbeziehungen in den Blickpunkt. Der Unternehmerempfang am Abend sowie ein deutsch-tschechisches Wirtschaftsforum am Nachmittag sollen dazu dienen, Kontakte zu intensivieren und anzubahnen und interessierten Unternehmen Informationen und Ansprechpartner zu geben, sagte Oberbürgermeister Holm Große (parteilos).

Tschechische Unternehmen bzw. der tschechische Markt werden für Deutschland immer wichtiger. „Da sich Bischofswerda in Grenznähe befindet und gleichzeitig den in Sachsen einzigartigen Eisenbahn-Knotenpunkt für Verbindungen nach Wroclaw und Liberec von Dresden aus besitzt, liegt es nah, für unsere Standortvorteile auch bei tschechischen Unternehmern zu werben“, erklärte der OB weiter. Mit einem Außenhandelsanteil von 9,6 Prozent und einem Gesamtwarenaustausch in Höhe von 5,8 Milliarden Euro war Tschechien auch 2015 einer der wichtigsten Handelspartner Sachsens. Kürzlich stellte sich das Bischofswerdaer Unternehmen Max Aicher mit Mülltransportsystemen auf einer Messe in Brno (Brünn) vor. (SZ)

