Tschechen zaubern das schönste Feuerwerk Bei „Flugplatz in Flammen“ kämpfen die Pyrotechniker am Sonnabend zunächst gegen den Regen, begeistern am Abend aber trotzdem.

Flugplatz in Flammen © Pawel Sosnowski/80studio.net

Görlitz. Ein Wetter – so wie es sich kein Veranstalter für eine große Open-Air-Veranstaltung wünschen würde. So jedenfalls lautet das Resümee von Katrin Beyer-Schwarz, die am Wochenende mit der GbR „Flugplatz in Flammen“ die diesjährigen Görlitzer Airlebnistage mitgestaltete.

Dafür hatte sie eigens aus Finnland, Tschechien und Polen Pyrotechniker anreisen lassen. Alle drei Teams sollten am Sonnabendabend jeweils zwölf Minuten lang um die Gunst des Publikums böllern. „Vom frühen Morgen an haben sie dies am Sonnabend aufgebaut, und zwar in strömendem Regen“, erzählt Frau Beyer-Schwarz. Vor allem die Finnländer hatten Pech. Deren Technik habe komplett unter Wasser gestanden. Entsprechend klappte am Abend bei ihnen nicht ganz alles reibungslos. „Das Publikum war aber nicht nachtragend und hat auch dem finnischen Team mit Beifall seinen Respekt gezollt“, so Katrin Beyer-Schwarz. Überragende Gewinner allerdings wurden die Tschechen. Sie bekamen von den Zuschauern den meisten Applaus. Und auch Katrin Beyer-Schwarz lobt: „Manchmal ist weniger eben mehr. Dieses Feuerwerk war auf den Punkt genau, tolle Effekte, einfach grandios.“

Die Sieger bekamen einen Pokal, den es beim nächsten Mal zu verteidigen gilt. Allerdings wird die Entscheidung darüber, ob und wann es eine Neuauflage von „Flugplatz in Flammen“ geben wird, erst in den nächsten zwei, drei Wochen fallen. „Solange brauchen wir erst mal, um alles sacken zu lassen“, sagt die Veranstalterin.

Insgesamt ist sie mit der Besucherresonanz sehr zufrieden. Größter Beliebtheit erfreute sich vor allem am sonnigen zweiten Tag der Airlebnistage der von der „Flugplatz in Flammen“ GbR mitgebrachte Helikopter. Nachdem es die Möglichkeit für Rundflüge einige Jahre nicht gegeben hatte, nutzten die Görlitzer die Chance rege, Stadt und Region für etwa sieben bis acht Minuten von oben betrachten zu können. Fast pausenlos kreiste der Hubschrauber den ganzen Tag.

Auch die Angebote der Flugplatz Rothenburg/Görlitz GmbH wurden bestens angenommen. Sie zeigte unter anderem das Oldtimer-Flugzeug Jak 52 und stellte den Besuchern alle möglichen Luftsportarten vor. (SZ/dan)

zur Startseite