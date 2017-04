Tscheche löst in Zittau Freund aus 353 Euro in kleinen Scheinen bezahlt.

Zittau. Ein 25-jähriger Tscheche ist am Ostersonntag im Zittauer Revier der Bundespolizeiinspektion Ebersbach erschienen. Dort packte er ein kleines Bündel Geldscheine aus. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstag mit.

Er gab den Beamten zu verstehen, dass ein Bekannter von ihm in die Justizvollzugsanstalt Weiden eingeliefert wurde, weil er eine ausstehende Strafe nicht bezahlen konnte. Nach Rücksprache mit Beamten der JVA wurde bestätigt, dass der Bekannte dort eine Ersatzfreiheitsstrafe absitzt, weil er die geforderte Summe von 373,50 Euro nicht bezahlen konnte.

Da er bereits zwei Tage abgesessen hatte, verringerte sich die ausstehende Summe auf 353,50 Euro, die der junge Helfer in der Not dann auch sofort beglich. Nach Übermittlung der Quittung und einem Bericht an die JVA Weiden wurde der Bekannte aus der Haft entlassen und konnte die Heimreise antreten. (SZ)

