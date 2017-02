Tschako hopp in Königsbrück Hunderte Narren feiern beim großen Umzug unter dem Motto „Gegensätze ziehen sich an“.

Mitten im Geschehen: die tanzbegeisterten Funken des Königsbrücker Carnevalsclubs. © René Plaul

Superwetter – Superstimmung: Hunderte Gäste feierten am Sonnabend gemeinsam mit dem Königsbrücker Carneval-Club KCC. Der Umzug, der in diesem Jahr zum 36. Mal stattfand, ist traditionell der Höhepunkt des Faschingsgeschehens im Raum Kamenz. „Gegensätze ziehen sich an und der KCC närrisch vorne dran“ lautete in diesem Jahr das Motto des bunten Treibens. Die Zuschauer erlebten 33 Umzugsbilder. Die Funken des Königsbrücker Carnevalsclubs waren ebenso zu erleben wie ein prächtiger Drachen aus Fernost und ausgefallen Fahrzeuge aller Art. (szo)

