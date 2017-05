Truppenübungsplatz beginnt mit Umzug Der Kommandant sieht in der teilweisen Verlegung viele Vorteile und pflanzte gestern, quasi zum Start, drei Fichten.

Die Pflanzung nahmen gemeinsam Leag-Bergbauvorstand Uwe Grosser, der Kommandant des Truppenübungsplatzes Oberlausitz, René Pierschel, und der CDU-Landtagsabgeordnete Lothar Bienst vor. © Jost Schmidtchen

Wenn die Rekultivierung der Tagebaue Nochten und Reichwalde abgeschlossen ist, gehört die Bundeswehr zu den Folgenutzern. Sie muss ihren Truppenübungsplatz Oberlausitz (TÜP), es ist der drittgrößte in Deutschland, teilweise verlegen. „Für die Bundeswehr hat das große Vorteile, die wir gar nicht gleich so gesehen haben“, sagte René Pierschel am Montag bei einer Pflanzaktion auf einer Rekultivierungsfläche in der Nähe des Turms am Schweren Berg vor den Toren Weißwassers.

„Der TÜP wird in der Bergbaufolgelandschaft infolge der Tauschflächen zu einem zusammenhängenden Gebiet. In der Folge werden öffentliche Straßen nicht mehr gequert und Bewohner nicht mehr beeinträchtigt. Das ist ein sehr positiver Fakt“. Zudem werde es keinerlei Beeinträchtigungen an der Nutzung geben, Schießbahnen, Feuerstellungsräume und die Kfz-Lehrbahn werden verlegt. Dazu gibt es bis 2040 vier Zeitschienen. Mit dem Ende der Verlegung sind dann gleichzeitig militärische Übungen und Schießübungen gewährleistet. René Pierschel bezeichnete das einmalige Projekt mit der Leag als sehr anspruchsvoll. Es biete einige Chancen für die Bundeswehr.

Wenn 2040 auf dem TÜP geschossen wird, erstrahlen die gestern gepflanzten drei Lausitzer Tieflandsfichten im vollen Wachstum. In den Rekultivierungswäldern sind sie Exoten. Sie stammen aus den Pücklerschen Züchtungen. Die erste pflanzte der Fürst 1833. Die Pflanzung des jeweiligen Baums des Jahres ist eine Tradition, die Tagebaubetreiber Vattenfall begründete und die Nachfolger Leag nun fortführte.

Eigentlich ist die Fichte Baum des Jahres 2017. Die Leag entschied sich zur Pflanzung einer Lausitzer Tieflandsfichte. Sie ist eine für die Muskauer Heide- und Waldlandschaft standortgerechte Baumart, aber nicht typisch für große zusammenhängende Rekultivierungsbereiche. Bei der Baumartenverteilung im gesamten Lausitzer Revier hat die Fichte auf den Rekultivierungsflächen nur einen Anteil von vier Prozent, das sind bislang 20 Hektar, 50 werden es einmal sein. Inzwischen gelang mit Partnern die Anzucht von 80 000 Bäumchen, aus denen eine Ernte von 167 Kilogramm Zapfen erfolgte und von diesen konnten nach Neupflanzung bereits wieder 296 Pfropflinge abgenommen werden. Die Lausitzer Tieflandsfichte hat einen hohen Anpassungsgrad an die Jahreszeiten, tut sich in den ersten drei Jahren in ihrem Wachstum schwer, dann folgt ein Wachstumssprung.

Leag-Revierförster Olaf Hanspach hatte die drei gepflanzten Exemplare persönlich aus den Pücklerschen Nachzuchten ausgesucht. Die Pflanzung selbst nahmen dann Leag-Bergbauvorstand Uwe Grosser, der Kommandant des Truppenübungsplatzes Oberlausitz, René Pierschel und Lothar Bienst (MdL-CDU) vor. Und weil die Lausitzer Tieflandsfichte auch gern über Feuchtigkeit erfreut ist, hatte Olaf Hanspach gleich drei Eimer Wasser zum Angießen bereitgestellt.

Seit 1994 wurden auf den Rekultivierungsflächen des Tagebaufeldes Nochten I 30 Millionen Bäume und Sträucher gepflanzt. Bei Beendigung der Arbeiten werden 2 300 Hektar Wald angepflanzt und 800 Hektar Naturschutzflächen angelegt sein. Fertig sind bisher 55 Prozent des zukünftigen Waldbestands und ein Drittel der Naturschutzvorhaben. In diese fällt auch der 250 Hektar große Hermannsdorfer See, der bis 2022 geflutet sein wird. Er bleibt dem Naturschutz vorbehalten.

