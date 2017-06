Trunkene auf Görlitzer Straßen

Symbolbild. © dpa

Görlitz. In zwei Fällen hat die Polizei in Görlitz am Donnerstagabend Menschen aufgegriffen, die sich im trunkenen Zustand mutmaßlich strafbar gemacht haben.

Im ersten Fall lief ein 31-jähriger Deutscher gegen 20.15 Uhr immer wieder auf die James-von-Moltke-Straße und warf Flaschen in Richtung der dortigen Fahrzeuge. „Eine Streife des örtlichen Polizeireviers hinderte den Mann schließlich an der Fortsetzung seiner gefährlichen Handlungen“, erklärte ein Polizeisprecher. Ein Atemalkoholtest zeigte, dass er 2,38 Promille intus hatte. Die Polizisten veranlassten eine Blutentnahme und übergaben den Alkoholisierten in ärztliche Obhut. Er wird sich wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu verantworten haben.

Im zweiten Fall befand sich eine stark alkoholisierte Dame am Steuer eines Skoda. Gegen 18.45 Uhr wurde sie an der Zittauer Straße von einer Streife kontrolliert. Die 40-jährige Deutsche hatte nicht nur 2,94 Promille Alkohol im Blut, sondern besaß obendrein keine gültige Fahrerlaubnis. Die Polizisten untersagten der Frau die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit den Straftaten befassen.

Einen Verkehrsunfall meldete die Polizei schließlich von der Promenadenstraße. Dort wollte am Donnerstag, gegen 18.30 Uhr, eine 31-jährige Golffahrerin nach links in die Kastanienallee einbiegen. Dabei übersah sie offenbar eine 73-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge die Seniorin stürzte und sich leicht verletzte. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (cm)Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

