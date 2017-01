Trumps Twitter-Macht Gegen den Kongress, die Autoindustrie und die Geheimdienste: Der künftige US-Präsident macht schon kräftig Politik.

Der künftige US-Präsident bringt einen neuen Stil in die Politik ein. Wichtige Botschaften verbreitet Donald Trump mit Vorliebe über den Kurznachrichtendienst Twitter. © picture alliance / ap photo

Auf Twitter folgen 18,6 Millionen Menschen Donald Trump. Noch-Präsident Barack Obama hat 80,4 Millionen, doch wenn es nach seinem designierten Nachfolger geht, wird der Online-Dienst künftig zu einer neuen Macht: Trump macht Politik mit Kurznachrichten. Der Dienstag (Ortszeit) war dafür ein perfektes Beispiel: Nachdem sie eine elektronische Watsche erhalten hatten, knickten Trumps Parteikollegen im Kongress ein. Auch die Industrie erhielt einen Vorgeschmack. Die Geheimdienste kämpften zurück: Sie bezeichneten einen Tweet ihres künftigen Chefs als feindlich und falsch.

Die Republikaner hatten auf einen triumphalen Start gehofft: Im 115. Kongress, der sich am Dienstag konstituiert hat, verfügen sie in beiden Kammern über die Mehrheit; im Weißen Haus zieht mit Trump bald ebenfalls ein Republikaner ein. Doch dessen Agenda deckt sich nicht überall mit derjenigen seiner Partei, und seine politischen Methoden sind in Washington neu: Am Dienstag platzte der impulsive Immobilienmogul per Tweet in die Feierstimmung. Das genügte, um seine Partei zu hektischem Kurswechsel zu bewegen.

Sie hatte schon seit Montag unter Feuer gestanden: Da kündigten die Konservativen überraschend eine Abstimmung an, die die Unabhängigkeit einer Ethikkommission abschaffen sollte. Sie untersucht mögliches Fehlverhalten von Abgeordneten. Demokraten hatten heftig gegen den Plan protestiert, nicht zuletzt, weil Trump versprochen hat, vermeintliche Korruption in Washington zu bekämpfen.

Seine Helfer taten den Konflikt zunächst ab, doch am Dienstag griff der Chef selbst in die Tasten: „Angesichts all der Arbeit, die vor dem Kongress liegt, müssen sie da wirklich die Schwächung der Ethik-Wächter zu ihrer ersten Handlung und Priorität machen, so unfair die sein mögen?“, twitterte der 70-Jährige.

Der Plan wurde sang- und klanglos beerdigt. „Der Kongress ist nicht daran gewöhnt, dass ein Präsident auf Twitter geht und das macht“, sagte der republikanische Abgeordnete Lou Barletta.

Doch Trump hatte gerade erst angefangen. Eine Stunde später leitete er eine abgeänderte Schlagzeile des konservativen Senders Fox News weiter: „Ford wird mexikanische Produktionsstätte streichen und in Michigan investieren, wegen Trumps Politik.“ Der Autokonzern hatte gerade bekannt gegeben, auf eine geplante Fabrik in Mexiko zu verzichten, die 1,6 Milliarden Dollar kosten sollte. Stattdessen will die Firma 700 Millionen Dollar in ihre Flat-Rock-Anlage im Süden Detroits stecken. Sie erhofft sich 700 neue Jobs.

Fehde mit Ford und GM

Unter den Gründen nannte Ford-Chef Mark Fields in der Pressemitteilung auch „die Wachstumspolitik, die Präsident Trump und der neu gewählte Kongress vorgeschlagen haben“. Doch in einem CNBC-Interview erklärte er, Trump sei keineswegs der Hauptfaktor gewesen – der habe in der Marktentwicklung gelegen. Den nächsten Ford Focus will das Unternehmen Fields zufolge weiter in Mexiko bauen.

Trump ging darauf nicht ein, sondern retweetete eine Schlagzeile des konservativen Boulevardblatts New York Post: „Trump liefert jetzt schon die Jobs, die er Amerika versprochen hat.“

Außerdem hatte er eine weitere Fehde angezettelt. „General Motors sendet in Mexiko produzierte Chevy Cruze an US-amerikanische Autohändler - steuerfrei über die Grenze. Stellt sie in den USA her oder zahlt eine hohe Grenzsteuer!“, hatte er am Morgen gedroht. General Motors betonte umgehend, dass die Limousinen-Version des Modells Cruze im US-Staat Ohio hergestellt werde. Lediglich die größtenteils für den internationalen Markt bestimmte Schrägheck-Variante werde in Mexiko produziert.

Am Abend trat Trump dann noch seinen künftigen Geheimdiensten auf den Fuß: „Das ,Intelligence‘-Briefing über das sogenannte ,russische Hacking‘ wurde auf Freitag verschoben“, schrieb der kommende US-Präsident. „Vielleicht brauchen sie mehr Zeit, um Beweismaterial zusammenzutragen. Sehr merkwürdig!“

Mit seinen Anführungszeichen würdigte Trump nicht nur Regierungsangaben zu mutmaßlichen russischen Wahlkampfmanipulationen herab, sondern auch seine künftigen Mitarbeiter: Das Wort „Intelligence“ bedeutet sowohl Geheimdienstinformation wie Intelligenz. Der Nachrichtensender NBC erklärte unter Berufung auf hochrangige Mitarbeiter, Trumps Treffen mit Geheimdienstdirektor James Clapper und anderen Spitzenkräften sei immer schon für Freitag terminiert gewesen.

