Trumps Turbo-Tage

Dem Außenministerium droht kurz nach der Vereidigung von Präsident Donald Trump ein einschneidender Erfahrungsverlust. Die Washington Post und Newsweek berichteten am Donnerstag, alle vier Führungskräfte im Management seien überraschend zurückgetreten, mindestens zwei davon mit Wirkung zum Freitag.

Personalwechsel zum Antritt einer neuen Regierung sind üblich, doch Beobachter staunten über das Ausmaß. Zwei weitere wichtige Führungskräfte waren bereits am Tag von Trumps Vereidigung ausgeschieden. „Das ist der größte gleichzeitige Verlust von institutionellem Gedächtnis, an das sich irgendwer erinnern kann, und das ist unglaublich schwer zu ersetzen“, sagte Ex-Stabschef David Wade. Später gab der US-Grenzschutz bekannt, dass sein Chef ebenfalls abdanken wird.

Der Tag selbst war allerdings von einem Streit auf höchster diplomatischer Ebene geprägt, in dem der Grenzschutz eine zentrale Rolle spielte. US-Präsident Donald Trump hatte das Spektakel am frühen Morgen mit einer Twitter-Nachricht eröffnet. Darin empfahl er Mexiko, den Besuch von Präsident Enrique Peña Nieto zu streichen, falls es nicht für die Errichtung einer Grenzmauer zahlen wolle. Wenige Stunden später sagte die mexikanische Regierung die Antrittsvisite ab. Trump erklärte daraufhin bei einem Auftritt vor republikanischen Kongressabgeordneten, die Entscheidung sei gemeinsam gefallen. Tatsächlich war sie ein Eklat.

Bizarr und durchgeknallt

Die Verwirrung ums außenpolitische Zickzack konkurrierte mit anderen Aufregern. Am Mittwochabend hatte ABC das erste große TV-Interview des neuen Präsidenten ausgestrahlt. In dem Gespräch verteidigte Trump nicht nur erneut die Erwägung, im Anti-Terror-Kampf zu Geheimgefängnissen und Folter zurückzukehren: „Wir müssen Feuer mit Feuer bekämpfen.“ Der Auftritt strotzte auch vor absurden Prahlereien und Falschbehauptungen; über Gegenbeweise redete Trump einfach hinweg. Reporter nannten das Gespräch bizarr, „absolut durchgeknallt“ oder das übergeschnappteste Präsidenteninterview ihres Lebens.

„Executive Order“ zurück 1 von 3 weiter Mit der Präsidenten-Verordnung besitzt Donald Trump im Weißen Haus ein Machtinstrument, das ihm eine Alternative zum Gesetzgebungsprozess bietet. Über sogenannte „Executive Orders“ kann Donald Trump rechtlich bindend seine ihm nach Artikel II der Verfassung zustehende Exekutivgewalt ausführen. Seit dem ersten US-Präsidenten George Washington wurden mehr als 13000 Dekrete unterschrieben. Um gegen einen Präsidentenerlass vorzugehen, kann der Kongress per Gesetz die finanziellen Mittel für dessen Umsetzung verwehren. Dagegen kann der Präsident sein Veto einlegen, das der Kongress wiederum mit Zweidrittelmehrheit überstimmen müsste.

Das Schlagzeilenfeuerwerk lenkt immerhin davon ab, dass die neue Regierung nach wie vor politisch keine Substanz bietet. Trump hat in den ersten Tagen seiner Amtszeit eine Flut von Verfügungen unterzeichnet, die die Politik der demokratischen Vorgängerregierung rückgängig machen sollen. Unter anderem verkündete er Maßnahmen gegen die Gesundheitsreform, Umweltschutz, Abtreibungsrechte, Menschen ohne gültigen Aufenthaltsstatus, Flüchtlinge und möglicherweise die Uno. Bei näherer Lektüre sind viele dieser Dokumente aber Theaterdonner – sie sind mehr darauf angelegt, den Eindruck von Aktivität zu erwecken, als dass sie tatsächlich konkrete Schritte einleiteten. Dazu bräuchte Trump nämlich oft den Kongress.

Schweigegebote für Behörden

Das Magazin Politico enthüllte am Donnerstag, dass das Weiße Haus auf entsprechende Beratung im Vorfeld großteils verzichtet hat. Viele Erlässe seien von Trumps Chefstrategen Stephen Bannon und Berater Stephen Miller erarbeitet worden, seinen beiden radikalsten Rechtsaußen.

Bannon selbst sorgte mit einem Interview in der New York Times für Aufsehen, in dem er der Presse einen Maulkorb empfahl. Trump sprach von einem „anhaltenden Krieg“ mit den Medien. Nicht nur Reporter fürchten um ihre Freiheiten. Die neue Regierung hat quer durch die Behörden hindurch Schweigegebote verhängt; Presseberichten zufolge dürfen etwa Angestellte der Ministerien Inneres, Agrar, Verkehr und Gesundheit sowie der Umweltbehörde EPA vorläufig nur noch eingeschränkt oder auch gar nicht mit der Öffentlichkeit kommunizieren. Zum Thema Klimawandel wurden die Webseiten mehrerer Behörden gelöscht. Die EPA darf entsprechende Studien nur noch nach Prüfung durch das Weiße Haus veröffentlichen.

Mitarbeiter des National Park Service, der Nasa und der Umweltbehörde haben inzwischen bei Twitter anonyme Piratenkonten angelegt und angekündigt, unerwünschtes Material dort zu posten (@AltNatParkSer, @RogueNASA, @ActualEPAFacts). Sie hatten innerhalb weniger Stunden Zehntausende Follower.

