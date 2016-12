Trumps Team gewinnt Konturen Der designierte US-Präsident hat weitere Posten in der künftigen Regierung besetzt.

Donald Trump mit seinem künftigen Heimatschutzminister und Ex-General John Kelly. © dpa

Beim Aufbau seiner Spitzenmannschaft kommt Donald Trump voran. Am Mittwoch und Donnerstag bestimmte der designierte US-Präsident einen pensionierten General zum künftigen Minister für Heimatschutz, einen Klimaschutz-Gegner zum Leiter der Umweltbehörde EPA und den Gouverneur des Bundesstaates Iowa zum US-Botschafter in China. Die Ex-Geschäftsführerin eines Wrestling-Unternehmens soll die Behörde für Kleinunternehmen leiten. Alle vier müssen vom Senat bestätigt werden.

Der 66-jährige John Kelly ist bereits der dritte pensionierte General in Trumps Führungsteam. Nach mehr als 40-jähriger Karriere war der ehemalige Chef des US-Südkommandos zuletzt für den Kampf gegen Drogenkartelle aus Süd- und Mittelamerika zuständig. Als Heimatschutzminister käme ihm eine zentrale Rolle bei Trumps Vorhaben zu, die illegale Einwanderung an der US-Südgrenze zu bekämpfen. Zu seinen früheren Aufgaben gehörte außerdem die Aufsicht über das amerikanische Antiterror-Gefängnis Guantanamo Bay auf Kuba. Er hat sich gegen Pläne des scheidenden Präsidenten Barack Obama ausgesprochen, die Lager zu schließen. Kellys ältester Sohn starb 2010 bei einem Einsatz in Afghanistan.

Oklahomas bisheriger Generalstaatsanwalt Scott Pruitt soll künftig die Umweltbehörde leiten. Der 48-Jährige bezweifelt die gängigen Theorien zum Klimawandel. 2014 beschuldigte ihn die New York Times, zusammen mit der fossilen Energieindustrie und anderen republikanischen Generalstaatsanwälten ein Netzwerk zum Kampf gegen Umweltschutzbestimmungen gebildet zu haben. Das Blatt enthüllte, dass Pruitt seine Korrespondenz teilweise direkt von Lobbyanwälten übernahm.

Donald Trump hat im Wahlkampf heftig gegen die Klimaschutzbemühungen Obamas gewettert und gedroht, das Pariser Abkommen zum Kampf gegen den Treibhauseffekt zu kündigen. Nach seinem Sieg milderte er seine Tonlage und gestand eine Verbindung zwischen menschlicher Aktivität und der Erderwärmung ein. Davon war bei Pruitts Nominierung nichts zu hören. „Die Environmental Protection Agency hat zu lange Steuermittel auf eine Anti-Energie-Agenda zu verwenden“, erklärte Trump seine Wahl. Pruitt werde diese Entwicklung „umkehren“ und die EPA wieder auf ihre wesentliche Aufgabe zurückführen.

Aus den Reihen der Demokraten kam heftige Kritik. „Der Leiter der EPA kann kein Stenograf der Lobbyisten von Umweltverschmutzern und der Ölindustrie sein“, erklärte die Minderheitsführerin im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi. Der ehemalige demokratische Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders versprach, Pruitts Ernennung im Senat zu bekämpfen.

