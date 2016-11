Trumps Strategen Ein Insider und ein Rechtsausleger kommen ins Weiße Haus. Und der künftige US-Präsident macht einen Ein-Dollar-Job.

Donald Trump gibt ein Fernsehinterview, und seine Familie ist dabei. Gegenüber CBS relativierte der künftige US-Präsident einige Ankündigungen aus dem Wahlkampf. © cbs.com Mediathek

Im Wahlkampf hatte er versprochen, den „Washingtoner Sumpf“ trocken zu legen. Nun – nicht einmal eine Woche nach seinem Sieg bei der Präsidentenwahl – setzt Donald Trump bei seiner ersten wichtigen Personalentscheidung auf einen Insider. Den enorm einflussreichen Posten des Stabschefs im Weißen Haus vergibt der Republikaner an den Parteivorsitzenden Reince Priebus.

Dass er gleichzeitig den Rechtsausleger Stephen Bannon zum Chefstrategen ernennt, gilt als ein typischer Schachzug Trumps: Gegensätzliche Charaktere in seinem unmittelbaren Umfeld sollen sich zu Höchstleistungen anspornen – und letztlich soll der Stärkere gewinnen.

Priebus ist ein typischer Washingtoner Politik-Maschinist. Er ist in der Hauptstadt bestens verdrahtet. Der leutselige Mann gilt als hervorragend geeignet, Brücken in den Kongress zu bauen, den Trump für eine Reihe seiner Projekte brauchen wird.

Während des Wahlkampfs hatte Priebus einige Auseinandersetzungen mit Trump. Er sprach sich offen gegen Trumps vulgär-abfällige Äußerungen über Frauen aus, stand aber trotzdem als eine der letzten Größen der Partei immer loyal zu Trump. Nun bemüht er sich, ein integratives und freundliches Bild seines künftigen Chefs zu zeichnen: Der Privatmensch Trump sei anders als der Wahlkämpfer. Trump schätzt Loyalität über die Maßen.

Priebus ist Anwalt und war lange im US-Bundesstaat Wisconsin politisch aktiv. Von dort stammen seine engen Bande zum mächtigen Sprecher des Repräsentantenhauses, Paul Ryan. Die Partei führt Priebus seit 2011. Er gilt als loyaler Funktionär und versah seine Arbeit unauffällig, aber erfolgreich. Priebus gilt als sehr fähiger Einwerber von Geldern.

Mit Bannon holt sich Trump eine schillernde Figur in sein nächstes Umfeld. Auf der Webseite Breitbart News operiert der 62-Jährige seit Jahren offen nationalistisch und auch antisemitisch am rechten Rand. Da Bannon gegen das Establishment der Republikaner kämpft, interpretiert die Washington Post seine Ernennung als „ausgestreckten Mittelfinger“ in Richtung Parteispitze. Das Verhältnis zu Priebus verspricht einige Spannung.

Bannon kam zu Trump, als der im August sein Team radikal umbaute. Er wurde Chef des gesamten Wahlkampfstabes. Seither lässt er die Arbeit bei Breitbart offiziell ruhen. Breitbart News kämpft seit Jahren erbittert gegen die Clintons und ist sich für keine Verschwörungstheorie zu schade. Während des Wahlkampfs machte Breitbart Propaganda für Trump. Die US-Seite von Buzzfeed schrieb: „Breitbart? Kein Journalismus. Medienaktivismus.“

Gemischte Signale

Bannon und Breitbart sind mitverantwortlich für das Erstarken der Tea Party, die die Republikaner vor einigen Jahren weiter nach rechts getrieben hat. Das Bloomberg Magazine schrieb, Bannon habe für die Tea Party eine ähnliche Rolle gespielt wie Leni Riefenstahl für Adolf Hitler.

Vor einem Vierteljahrhundert arbeitete Bannon für Goldman Sachs und kam danach zu einigem Reichtum. Er hat irisch-katholische Wurzeln. Er sagt, die Politik des demokratischen US-Präsidenten Jimmy Carter habe ihn politisiert. Er ist ein tiefer Bewunderer Ronald Reagans. Bannon gilt als Überzeugungstäter, sehr intelligent und rücksichtslos.

Bisher schätzte Bannon ein betont hemdsärmeliges Auftreten: kurze Cargohose, Hemd über der Hose, Dreitagebart, das etwas länger getragene Haar lässig zurückgewuschelt. Es ist noch nicht klar, ob er dieses Auftreten in den West Wing des Weißen Hauses verlängern wird.

Gemischte Signale sendete Trump auch in anderen Punkten: So kündigte er in seinem am Sonntag (Ortszeit) ausgestrahlten Interview des Senders CBS an, rasch zwei bis drei Millionen illegal eingereiste Ausländer – „Kriminelle, Drogendealer und Bandenmitglieder“ – ausweisen oder einsperren zu lassen. Im Wahlkampf hatte er mit der Ausweisung von elf Millionen Menschen gedroht, die sich illegal in den USA aufhalten.

Als Präsident will Trump auf das übliche Salär verzichten. Er werde bloß einen Dollar pro Jahr akzeptieren, sagte der Multimilliardär in dem CBS-Interview. Nach Angaben des Senders liegt das übliche jährliche Einkommen eines US-Präsidenten bei 400 000 Dollar (rund 370 000 Euro). (dpa)

