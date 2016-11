Trumps Spaßbremse Die Grüne Jill Stein, Kandidatin bei der US-Präsidentenwahl, hat eine Neuauszählung erreicht. Es geht ihr nicht um Clinton-Hilfe.

Mit ihrer Initiative will Jill Stein Schwächen im US-Wahlsystem aufzeigen. Die Wahlmaschinen hält sie für angreifbar durch Hackerangriffe. © reuters

Die Hoffnung stirbt zuletzt: Vertreter von Hillary Clintons Präsidentschaftskampagne haben sich einer Initiative angeschlossen, die in drei US-Bundesstaaten die Wahlergebnisse überprüfen lassen will. Den Anstoß lieferte die Grünen-Präsidentschaftskandidatin Jill Stein, die eine Neuauszählung im Bundesstaat Wisconsin beantragt hatte. Es wird erwartet, dass sie das auch in Pennsylvania und Michigan tut.

Stein geht es keineswegs um späte Wahlhilfe für Clinton. „Unsere Initiative, die Stimmen in diesen Staaten neu zu zählen, soll nicht Hillary Clinton helfen“, erklärte die 66-jährige Ärztin. Es gehe darum, Schwächen im Wahlsystem aufzuzeigen. „Wir haben Wahlmaschinen, die extrem hackerfreundlich sind, in einer sehr umstrittenen Wahl.“ Theoretisch könnte die Neuauszählung das Ergebnis der Präsidentschaftswahl kippen und Clinton doch noch zur Präsidentin machen. Die Chancen sind aber verschwindend gering. Clinton müsste alle drei Staaten gewinnen, um Trump die Präsidentschaft zu nehmen.

Die Regierung dämpfte die Erwartungen. „Wir stehen hinter unseren Wahlergebnissen“, hieß es aus dem Weißen Haus. Auch Clinton-Berater Elias betonte, sein Team habe bislang keine Hinweise auf Hacking oder andere Angriffe.

Dass dem designierten US-Präsidenten Donald Trump die Neuauszählung nicht gefällt, ist keine Überraschung. Er nannte die Initiative Steins einen Schwindel und verwies darauf, dass Hillary Clinton ihre Niederlage bereits eingestanden habe. „Jill Stein hat insgesamt weniger als ein Prozent der Stimmen erhalten und stand in vielen Staaten nicht einmal auf dem Wahlzettel“, erklärte der Republikaner. „Diese Neuauszählung ist für sie lediglich eine Methode, ihre Kasse mit Geld zu füllen. Den Großteil wird sie nicht einmal für diese lächerliche Aktion ausgeben.“

Stein hatte für Gebühren und Anwaltskosten bis zum Sonntag mehr als sechs Millionen Dollar gesammelt. Ihr Ziel steht bei sieben Millionen. Unter den Geldgebern dürften viele sein, die hoffen, Hillary Clinton doch noch ins Weiße Haus zu verhelfen. Neuauszählungen müssen bis zum 13. Dezember abgeschlossen sein.

